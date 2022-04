Eindelijk weten we waarom honden (expres) zo zielig kijken

En nee, ze zijn helemaal niet zielig. Uit onderzoek blijkt namelijk dat honden een unieke oogspier hebben waarmee ze zielig kunnen kijken en dat zetten ze op specifieke momenten in. Probeer daar maar eens ‘nee’ tegen te zeggen.

Hondenblik

Het lijkt erop dat honden doorhebben dat wij mensen niet zo makkelijk nee durven te zeggen als ze je met hun specifieke ‘hondenblik’ aankijken. Dat concludeerden Amerikaanse en Britse onderzoekers nadat ze wolven met honden vergeleken. Honden hebben namelijk een spier waarmee ze hun ogen groter kunnen maken en hun wenkbrauw omhoog kunnen trekken.

Slimme honden

De onderzoekers denken dat honden het zielige gezicht trekken, omdat het lijkt op de verdrietige uitdrukking van mensen. Dit kan een verzorgende reactie oproepen van de mens, waardoor er contact tussen mens en dier ontstaat. Volgens de onderzoekers hebben honden de spier dan ook ontwikkeld om beter contact te kunnen maken met mensen. En daar maken ze gretig gebruik van. Slim, van die beestjes. Ze hebben in de loop van de tijd geleerd dat oogcontact kan leiden tot extra aandacht, een traktatie of knuffel van hun baasjes.

Knuffelhormoon verhogen

Net als mensen gebruiken honden hun blikken dus om informatie te delen of te ontvangen. Net zoals mensen elkaar in de ogen kijken om liefde en genegenheid te tonen, doet je hond dat ook. Een liefdevolle blik tussen mens en hond verhoogt het oxytocinegehalte. Oxytocine, ook wel het ‘knuffelhormoon’ genoemd, speelt een centrale rol in de ontwikkeling van menselijke (en dierlijke) relaties. Volgens de onderzoekers bewijst dit de unieke band tussen mens en hond. Maar die speciale band heb jij misschien allang ontdekt.

Bron: AD.nl, Freundin.de