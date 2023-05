Eindelijk zomer? Zo ziet het weerbericht voor juni eruit

Op een echte zomerse maand hoeven we nog niet te rekenen, maar er komen genoeg dagen aan waarop je zonder jas naar buiten kunt.

Weerbericht juni

Vooral de eerste helft van juni valt er weinig regen en kunnen de temperaturen oplopen, volgens de meteorologen van Weeronline. Er schijnt een lekker zonnetje en wolken laten zich even niet zien. Hoe warm het wordt is volgens hen nog niet te zeggen: dat is afhankelijk van de windrichting. Bij een frisse noordenwind mag je de jas nog even aanhouden, bij een warme oostenwind kan deze al snel uit. Gemiddeld verwachten de experts temperaturen tussen de 15 en 20 graden, waarbij het vooral langs de kust kouder blijft. Landinwaarts is de kans op dagen zonder jas aanzienlijk groter. Vooral in het oosten en het zuiden van het land kan het warm worden. Met een beetje geluk lopen de temperaturen daar op tot 25 graden.

Meer buien in tweede helft

Van dat droge en zonnige weer kun je maar beter genieten, want in de tweede helft van juni komen er buien aan. Doordat het om een warme oostenwind gaat, verwachten de meteorologen zomerse buien waarbij ook onweer en plensbuien voorbij komen. Gelukkig duren die niet lang en zijn er ook dan nog genoeg droge momenten op een dag. Wel zorgt de neerslag ervoor dat de temperaturen dalen -grote kans dat onze jassen in die tweede helft dus toch weer nodig zijn.

