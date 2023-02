Elektrische fiets schoonmaken: dit moet je wel en niet doen

Verzamel voor je begint de schoonmaakattributen: een emmer, een spons, een zachte borstel, een kettingontvetter en een droge doek. Het is handig om ook een tuinslang in de buurt te hebben. Heb je dat niet? Zet dan een extra gieter met water klaar. Maak met lauwwarm water een sopje met een milde vloeibare zeep. Gebruik vooral niet een al te agressief schoonmaakmiddel. Je kunt ook een speciale fietszeep gebruiken, deze is te koop bij de fietsenwinkel of -maker. Gebruik koud of lauwwarm water, maar geen heet water. Dan kan er zout op de onderdelen inwerken en dat wil je nou juist niet.

Hoe maak je een elektrische fiets schoon?

Voordat je begint met de schoonmaak haal je de accu uit de elektrische fiets. Zo voorkom je schade aan de accu en kun je ook onder de accu eens goed schoonmaken. Neem de accu met een droge doek af. Spoel vervolgens de fiets schoon met een tuinslang. Gebruik hier absoluut geen harde waterstraal of hogedrukreiniger voor. Geen tuinslang in de buurt? Veeg de fiets dan eerst met een zachte borstel schoon en neem de fiets met een spons goed af. Maak ook de wielen goed schoon. Spoel dan af met het water uit de gieter.

Fietsketting schoonmaken

De e-bike ziet er misschien nu al een stuk beter uit, maar je bent nog niet klaar. Maak ook de ketting schoon met een speciale kettingontvetter. Dit breng je aan op de ketting en het schakelsysteem. Draai aan de pedalen en schakel ondertussen tussen de versnellingen. Laat het nu zo'n vijf minuten inwerken. Belangrijk: zorg dat er geen ontvetter op de remblokken of - schijven komt.

Laat de elektrische fiets drogen in de zon, of maak de fiets droog met een doek. Kijk vooral goed of de plekken waar water kan blijven staan droog zijn.

Bron: Stella.nl, Batavus.nl