Er even tussenuit met z’n allen: 11 extra grote vakantiehuizen

Trommel de familie plus aanhang maar op, want het komende jaar willen we weer zo veel mogelijk bij elkaar zijn. Waar kan dat beter dan in een groot vakantiehuis in eigen land of net over de grens?

OLIVE TREE

Bullay • 15 personen

Dit monumentale pand werd in 1595 gebouwd als adellijke residentie. Nu is het volledig gerenoveerd en beschikt over zeven slaapkamers, zes badkamers, een grote gemeenschappelijke ruimte met eetkamer, woonkamer, open keuken en bar. De sauna op zolder is beschikbaar tegen meerprijs. In de tuin kunnen de kinderen ravotten, en ’s avonds steken jullie natuurlijk de winterbarbecue aan. Het dorp Bullay met traditionele vakwerkhuizen en ­tavernes is op loopafstand. Een veerpont over de Moezel verbindt Bullay met het dorp Alf. Bekijk hier de website

Waldhaus Winterberg

Winterberg • 14 personen

Skiliefhebbers opgelet: in de winter ligt vakantiehuis Waldhaus Winterberg direct aan de piste. Het huis staat aan de voet van de Kahler Asten, met 841,5 meter de bekendste en meest bezochte berg van noordwest-Duitsland. Wandelen door de omgeving kan ook, er is een uitgebreid netwerk van wandelpaden, net als mountainbiken, klimmen of rodelen. Bezoek het platform met uitzicht over Sauerland en het Wittgensteiner Land, en dan daarna opwarmen bij de eigen houtkachel. Met twee woonkamers, een eethoek en hoekbank is er genoeg ruimte voor een gezin plus ­aanhang. Bekijk hier de website

HAUS AM BERG

Bad Bertrich • 20 personen

Haus am Berg, twintig meter hoger dan de weg, is ­bereikbaar via een slingerend voetpaadje. Dat is even een klim, maar dan heb je ook wat: schone lucht en een weids uitzicht over het Moezelgebied. Koffers en boodschappen kunnen gelukkig met een goederenlift omhoog. Het huis stamt uit 1920 en is tien jaar geleden volledig ­gerenoveerd. De zeven slaapkamers hebben elk een eigen bad­kamer. Bad Bertrich staat bekend om zijn glauberzoutthermen: het warme ­bronwater dat van tweeduizend meter diep ­opborrelt zou een heilzame werking hebben. Bekijk hier de website

Auberge Le Barrage

Hony • 14 personen

Rond 1900 werd dit vrijstaande huis gebouwd als herberg, daarna deed het dienst als hotel, café en restaurant. Nu is het, na een flinke renovatie, een knus familiehuis. Het heeft nog steeds de warme uitstraling van weleer dankzij kroonluchters, tegelvloeren en houtkachel, plus salontafeltjes van boomstronken. In de eetkamer staat een riante tafel voor uitgebreide maaltijden met z’n allen, en dan natafelen in de zitkamer met uitzicht op een dam (barrage) in de Ourthe. Wandel langs de oevers, via steile rotswanden, door ­bossen en tussen het glooiende heuvellandschap met grazende ­koeien. Bekijk hier de website

LUXE VILLA

Rochefort • 48 personen

Na een wandel- of mountainbiketocht door de Ardennen is het heerlijk opwarmen in het stoombad of in de jacuzzi. Of trek wat baantjes in het binnenzwembad! Terwijl de kinderen een pingpongtoernooi houden in de speelkamer of schommelen in de enorme privétuin (1500 m2), praten de volwassenen rozig bij in de grote woonkamer. Nog een pluspunt: alle twintig slaapkamers hebben een eigen badkamer. In de omgeving is genoeg te doen. Bezoek de grotten van Han, de oude kapel van OLV van Loreto, of neem een kijkje in het kasteel van Lavaux-Sainte-Anne met zijn weelderige tuin. Bekijk hier de website

Vakantiehuis

Vielsalm • 50 personen

Dit huis ligt midden in het dorp Vielsalm – handig voor de boodschappen – maar is toch omringd door groen. De woonkamer kijkt uit op een royale tuin met vuurplaats, trampoline en boomhut, iets verderop zijn de bossen en het glooiende landschap van de Ardennen te zien. In de kelder is een wellnessruimte met sauna, bubbelbad en massagestoelen. In de woonkamer staat een bar met biertap. Sluit de dag af met spelletjes bij het knisperende haardvuur. Bekijk hier de website

VAKANTIEHUIS PROVENCE

Coussac-Bonneval • 10 personen

De Nederlanders Eugene en Patricia de Jong runnen sinds 2005 La-Bastide, een kleinschalig vakantiedomein met acht luxe vakantiehuizen. Het is een eindje rijden naar de rand van de Dordogne, maar de huizen zijn prachtig: in typisch Franse stijl en van alle gemakken voorzien. Het grootste huis heet Provence, met privétuin en ­gebruik van een verwarmd zwembad. In de verte ­liggen de weilanden en het dorp Coussac-Bonneval. Geen zin om te k­oken? Een paar avonden per week ­kunnen gasten aanschuiven voor het ­diner. Bekijk hier de website

Erfgoedkasteel

Calonne • 19 personen

Een statige oprijlaan leidt naar dit kasteel, waar iedereen zich meteen van adel waant. Let maar op, zo’n chateau prikkelt de fantasie. En wat zijn er veel verstopplekken! In de recreatieruimte staan een biljart, tafelvoetbalspel en pingpongtafel. Maak een ochtendwandeling door het bos, honderd meter van het huis, en loop meteen door naar de bakker en de super om alles voor een lekker ontbijtje te ­halen. De tien slaapkamers zijn eenvoudig ingericht, maar hebben wel allemaal een eigen toilet en douche. Bekijk hier de website

HOOIBERG

Buurse • 16 personen

Wie een glimp opvangt van deze ­familieboerderij, snapt meteen waarom die Hooiberg heet. Binnen zijn de open haard en de eethoek met oude kloostertafels het centrale punt. Alle slaapkamers hebben een eigen badkamer, die op de begane grond hebben ook terrasdeuren. Ideaal om bij het ochtendgloren ­direct een frisse neus te halen en de (klein)kinderen te laten zien hoe je een zit- of kniesprong uitvoert op de trampoline. De hottub in de tuin kijkt uit over het Twentse platteland en natuurgebied Buurserzand is vlakbij: een bos met heidevelden en ­honderdvijftig jaar oude jeneverbesstruiken. Wie boft, ziet tijdens de wandeling eekhoorntjes. Bekijk hier de website

Wiendsels

Ruinerwold • 20 personen

Tijdens het koken ontstaan vaak de beste gesprekken, maar boodschappen doen voor twintig man is nog best een gedoe. Geef dus een week voor aankomst online een boodschappenlijstje door, dan zorgen eigenaren Ria en Hans dat alles in huis is. Desgewenst staat er bij aankomst zelfs een pan verse soep op het fornuis en ­worden er ’s ochtends broodjes bezorgd, vers uit de oven van de bakker. Het huis staat midden in de Drentse natuur, dus er zijn vaak reeën en hazen te zien. De kast zit vol spelletjes, of versla je ­familieleden bij een potje ­poolen. De winnaar mag in de bedstee slapen. Bekijk hier de website

LUXE BOERDERIJ

Groet • 10-20 personen

In de achttiende eeuw werd dit huis gebouwd als ­boerderij, maar na een renovatie heeft het een interieur dat zowel ­karakteristiek als industrieel is. Aan de lange, houten tafel is het heerlijk bijpraten, of lees lekker een boek op de loungebank in de woonkamer. Op zolder is een speelruimte voor de kleintjes, de sauna is in het bijgebouw te vinden. Het huis heeft acht slaapkamers en vier badkamers. In de omgeving van het dorp Groet, gemeente Bergen (NH), zijn on-Nederlands veel heuvels, dus dat wordt lekker wandelen. Of huur een e-bike en zoef met minimale inspanning door bos en duin. Bekijk hier de website

Libelle mag een weekend in deze luxe boerderij voor 10-20 personen van Belvilla weggeven t.w.v. circa € 1200,-.



KANS MAKEN?

Vul voor 20 januari 2022 hier het winformulier in. De winnaar moet voldoen aan onderstaande algemene voorwaarden en krijgt automatisch bericht.

Algemene voorwaarden: de prijs is enkel geldig voor een nieuwe boeking gemaakt vóór 1 april 2022. De prijs is geldig voor een verblijf vóór 16 december 2022. De keuze van de data van het verblijf is afhankelijk van de beschikbaarheid (het is dus mogelijk dat het vakantiehuis bezet is als de winnaar net dat weekend wil boeken). De winnaar dient contact op te nemen met het pr-team van Belvilla: pr@belvilla.com. De prijs kan niet worden omgezet in geld. De hoofdboeker moet 21 jaar of ouder zijn. De winnaar van de prijs moet de hoofdgast van de boeking zijn, hij/zij kan beslissen wie de andere gasten zullen zijn, afhankelijk van de capaciteit van het huis. De prijs is op naam en kan niet aan andere mensen worden overgedragen.

Fotografie: Auberge le Barrage, Bad Bertrich, Haus am Berg, Olive Tree, Muk van Lil (La-Bastide), Waldhaus Winterberg, Wiendsels