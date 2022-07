Je kent vast de dromerige foto’s van toeristen in helderblauw water die niet zwemmen, maar drijven. De Dode Zee is al decennialang een bijzondere toeristische attractie in het Midden-Oosten. Door het hoge zoutgehalte blijf je daar als mens als het ware op het water liggen. Een mensenlichaam bestaat namelijk vooral uit zoet water. En dat is veel lichter dan zout water. Daarom drijf je op de Dode Zee.

Dode zee in Kroatië

Helaas moet je een dikke 4000 kilometer afleggen om dat mee te maken. Maar goed nieuws. Want ook dichtbij huis heb je een unieke vakantiebestemming als deze. We schreven laatst al over het Hawaii van Europa, maar nu blijkt ons eigen continent ook zo’n ‘Dode Zee’ te hebben. Op ‘slechts’ 1400 kilometer afstand! En dan hebben we het over Kroatië. Dat scheelt je toch veel kilometers per auto of vliegtuig én een heleboel knaken.

Het eiland Lokrum

Vanaf de kust van Dubrovnik gaat om het kwartier een veerboot naar het eiland Lokrum, slechts 600 meter van de kust vandaan. Hier vind je een zoutwatermeer, Mrtvo More. Het zoutgehalte in het meer is hoger dan de zee, en vanwege de slechts kleine doorgang naar het open zeewater, blijft dat hoge zoutgehalte op peil. Het resultaat? Je kunt hier, net als in de Dode Zee, drijven.

Camera mee

Daarbij is het meer een lust voor het oog óf de camera. Het water is namelijk kristalhelder. Neem een puzzelboekje mee, ga in - of, nou ja, op - het water liggen en schiet nog wat kiekjes. Fotoboekje- of instagrammateriaal verzekerd.

Benieuwd? See for yourself.

