Even slikken: de ‘pouf’-haarstijl is terug van weggeweest Beeld Getty Images/iStockphoto

Even slikken: de ‘pouf’-haarstijl is terug van weggeweest

Als er iets is waar we zeker van zijn dan is het wel dat elke mode- en beautystijl op een bepaald moment een comeback maakt. Soms zijn we daar blij mee en soms ook niet. De pouf-haarstijl is zo’n typisch twijfelgevalletje: de laatste tijd worden er steeds meer vrouwen mee gespot, maar is het een blijvertje of niet?

Comeback