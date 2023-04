Expert legt uit: zó vraag je bezoek of ze hun schoenen uit willen doen

Bezoek hoort zich aan te passen aan de wensen van de gastheer of -vrouw, zo luidt dé algemene omgangsregel volgens Van Leggelo, eigenaar van Het Etiquette Bureau.

Vriendelijk

Goed voorbeeld doet daarbij volgen. Wil je dat je gasten hun schoenen uittrekken? Dan doe je dit zelf ook. Volgen je gasten niet? Dan kun je ze gewoon vriendelijk vragen je regels te respecteren. Hoe je dat doet? “Zeg gewoon: ‘Ik zou het prettig vinden als je je schoenen uitdoet.’ Of: ‘Zou je alsjeblieft je schoenen willen uitdoen? Dat zou ik zeer waarderen.’”

“De bedoeling van visite is dat je een fijne tijd hebt”, vervolgt ze. “Zeg dus niet heel dominant of vervelend iets als: ‘Doe je schoenen uit!’, want dit bepaalt gelijk de sfeer.”

Reden

Hoewel het er niet toe doet, vragen je gasten misschien wel wáárom ze worden geacht hun schoenen uit te trekken. Dat is helemaal niet zo’n gekke vraag, aldus Leggelo. “Het is juist interessant, want er zijn verschillende redenen voor, bijvoorbeeld hygiëne of geloofsovertuigingen. Misschien vindt iemand het gewoon heel prettig als dit gebeurt. Als visite hoor je daar dan rekening mee te houden.”

Aanpassen

En het hele idee van de klant of gast is koning? Dat bestaat volgens Van Leggelo zeker, maar dan is het wel fijn als de gast zich ook koninklijk gedraagt. Je past je dus aan. De gastheer of -vrouw zet de toon. “Maar geef wel duidelijk aan wat jouw verwachtingen zijn en ga er niet vanuit dat iedere visite hier zomaar van op de hoogte is.”

Wat als mensen geen gehoor geven aan je verzoek? “Vraag het dan nog een keer. Doen ze het bij de derde keer vragen nog steeds niet? Dan kun je nog altijd zeggen: ‘Sorry, ik wil echt dat je je schoenen uitdoet, anders kan ik je helaas niet binnen laten.’ Of je kiest ervoor om het te laten en er geen big deal van te maken, maar dan zit je daar allang niet meer zo leuk.”

Culturele verschillen

Het wel of niet uittrekken van schoenen bij binnenkomst verschilt per land en cultuur, legt Van Leggelo uit. “In veel Aziatische landen is het bijvoorbeeld gebruikelijk om binnenshuis geen schoenen te dragen. Ga je ergens naartoe? Lees je van tevoren dan altijd in over de gewoontes van andere culturen.”

Tips

Ben je het niet eens met wat een gastheer of -vrouw van je vraagt? Dan heeft Van Leggelo nog wel een belangrijke tip. “Let op je non-verbale communicatie. Doe je schoenen zeker niet zuchtend, kreunend of puffend uit.”

Dit alles hangt natuurlijk ook af van hoe goed je diegene kent. “Zeker Nederlanders zijn vrij direct en kunnen elkaar gewoon vragen: ‘Waarom is dat?’ Als je ergens voor het eerst komt, pas je natuurlijk andere omgangsvormen toe.”

Nog even snel opruimen voordat je bezoek komt? In onderstaande video zie je hoe je je huis áltijd netjes houdt.