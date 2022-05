“Na twee jaar zijn we extra blij dat we weer een fantastische 3D-versie van het magazine hebben weten te maken”, sprak Libelle-hoofdredacteur Hilmar de bezoekers toe. “Alle pijlers uit het magazine zijn hier in levenden lijve te vinden. Voor ons als redactie is het ook echt weer heerlijk om onder onze lezeressen te zijn en hen dit evenement voor de 25ste keer te kunnen geven.”

Wie jarig is trakteert

Naast een fantastische dag uit, ontvangen bezoekers elke dag een feestelijk jubileumcadeau. Op de Libelle Zomerweek kunnen vrouwen hun hart ophalen. Van shoppen bij meer dan 400 stands tot het volgen van een (of meer) van de duizenden workshops. Oude bekenden zoals Jan, Jans en de kinderen, kappersicoon Rob Peetoom en Het Kooktheater zijn ook van de partij. Net als de Libelle-columnisten, -redacteuren en -vloggers.

Swingen op de Libelle Zomerweek

Traditiegetrouw treden er tientallen bekende artiesten op als Mart Hoogkamer, Trijntje Oosterhuis, BENR, Bastiaan Ragas met Basband, OG3NE en Nielson. Qmusic zorgt dagelijks met de Afterparty voor een swingende afsluiter.

Nog niet overtuigd om naar de Libelle Zomerweek te komen? Het kan nog! Wij hebben 25 redenen waarom je het dit jaar écht niet mag missen.

Tickets (met korting) kopen voor de Libelle Zomerweek

Heb jij nog geen kaartje en twijfel je over welke dag je wilt gaan? Volgens de laatste weersvoorspellingen klaart het dit weekend gelukkig alweer op. En kom je op dinsdag 24 mei of woensdag 25 mei naar de Libelle Zomerweek? Dan kun je je tickets nu voor een speciale actieprijs kopen. Betaal voor deze dagen slechts € 15,95 i.p.v. € 20,95! Je bestelt je tickets hier.