Feit of fabel: heb je een vies huis als je veel last hebt van spinnen?

De grote vraag is of het een feit of fabel is dat je huis niet schoon (genoeg) is als die achtpotige rakkers jou een bezoek brengen in je slaapkamer, kelder of keuken.

1500 spinnen in huis

Om maar meteen met het minder leuke nieuws in huis te vallen: kennelijk leven er in een gemiddeld huis zo’n 1500 spinnen die zich door het warme weer steeds vroeger in het jaar laten zien. Dat is misschien niet zo’n fijne gedachte, hoewel spinnen ontzettend handige dieren zijn. Zo zijn ze gek op muggen, vliegen, motten en oorwurmen.

Gelukkig zie je ze niet altijd - spinnen houden van stille plekken - én zijn er verschillende dingen die je kunt doen om je huis minder aantrekkelijk voor ze te maken.

Houden spinnen van een vies huis?

Je huis schoonmaken kan wel degelijk helpen om de spin (deels) te weren. Het gaat daarbij niet per se om de oppervlakken die in het zicht zijn, maar juist om de plekken waar je misschien niet zo vaak een doekje overheen haalt. Denk bijvoorbeeld aan de zolder, de hoeken van je woonkamer, in kasten, de kelder en garage. Trek ook eens de diepvriezer, koelkast en oven van de kant indien mogelijk.

“Gebruik een ragebol om het plafond en de muren van stof te ontdoen”, tipt schoonmaakexpert Marja Middeldorp. “Vergeet de hoekjes niet en neem ook de ruimte tussen het meubilair en de muur mee. Zo vaak schuiven we die zware kasten niet opzij om er achter schoon te maken, dus aan stof vaak geen gebrek. De ideale plek voor onze spinnenvrienden.”

Goed stofzuigen en daarbij de hoeken meenemen werkt ook. En maak je geen zorgen: mocht je al dan niet per ongeluk een spin opzuigen, dan komt-ie er niet zomaar uitlopen. Maar schoonmaken is niet de enige oplossing voor het spinnen probleem.

Kieren en gaten dichten

Dat je spinnen ziet omdat je een vies huis hebt, klopt niet helemaal. Ja, ze zijn gek op stoffige plekken en nestelen zich daar graag, maar ze moeten natuurlijk eerst binnen zien te komen. Zo verschuilt een spin zich in de scheuren of groeven van een gebouw. Of ze komen via andere kieren en gaten binnen, als het al niet via het raam is.

Naast je huis stofvrij houden, is het dus belangrijk om kieren, gaten en holle ruimtes zoveel mogelijk te dichten. We kunnen je niet beloven dat er daardoor nooit meer een spin in huis tegenkomt, maar het scheelt wel. Zonder een veilige verstopplek vindt een spin er al snel niks aan.

Nog een laatste tip

Wil je deze winter op de energierekening besparen door vaker de open haard aan te zetten? Bewaar dan het haardhout (en andere soorten hout) niet in of vlakbij het huis. Spinnen zijn gek op hout om zich in te nestelen, dus als je de spin buiten de deur wil houden, is de garage niet de ideale plek om het hout te bewaren.

Een spin is misschien niet je lievelingsdier, je kunt ’m wel op een diervriendelijke manier verjagen. Zo doe je dat:

