Er zijn talloze manieren om een volumineuze haarbos te creëren, maar deze tip is wel héél makkelijk. Het kost je slechts 30 seconden en je hebt er alleen een haarclip en een föhn voor nodig.

Simpel trucje

Vooral mensen met fijn haar hebben vaak last van lokken die plat op het hoofd blijven plakken en die simpelweg geen volume willen krijgen. Gelukkig is hier een truc voor die gegarandeerd in een paar seconden volume aan de basis creëert. En dat zonder uren voor de spiegel te staan.

Föhnen

Zoals je waarschijnlijk al weet is föhnen dé manier om meer volume te creëren. Gebruik voor deze lifehack een hittebestendige haarclip en zet deze vast bij je scheiding. Föhn vervolgens vijf tot tien seconden de haren die de clip vast heeft. Laat je haar ongeveer 20 seconden afkoelen, et voilà: de wortels worden gelift en je kapsel ziet er direct volumineuzer en levendiger uit. Om ervoor te zorgen dat je haar goed blijft zitten, kun je er wat haarlak op spuiten.

Bron: Instagram