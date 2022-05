Eén van de cadeaus is letterlijk hartverwarmend.

Leuke Moederdag-cadeaus

Geurkaars en -stokjes van Molton Brown

Fijne tips voor Moederdag: verras je moeder met een van deze mooie cadeaus Beeld Molton Brown

Ben jij ook zo gek op de geuren en smeersels van Molton Brown? Dan is het tijd om kennis te maken met de heerlijke geurkaarsen en -stokjes van dit fijne merk. Wat dacht je van deze exemplaren, die ruiken naar Sevilliaanse sinaasappel, neroli en cederhout. Wordt je moeder gegarandeerd blij van! Beide producten kosten € 49 en shop je hier.

Warmtekussen van Stoov®

Fijne tips voor Moederdag: verras je moeder met een van deze mooie cadeaus Beeld Stoov

Wil je je moeder een echt hartverwarmend cadeau geven? Dat doe je met de warmtekussens van Stoov®. Met dit kussen voelt het alsof je een warme knuffel krijgt dankzij de infrarood warmtetechnologie, die je van binnenuit verwarmt. De warmtekussens kan je moeder zonder zorgen overal mee naartoe nemen, ze zijn namelijk na opladen draadloos te gebruiken. Zo krijgt ze overal een warme knuffel van jou. De kussens komen in verschillende maten (en prijzen). Je shopt ze hier.

Luxueuze geschenkset van Pier Augé

Fijne tips voor Moederdag: verras je moeder met een van deze mooie cadeaus Beeld Pier Augé

Een mooie, luxe cadeauset is altijd erg fijn om cadeau te doen én te krijgen. Verras je moeder met deze set van Pier Augé. Het bestaat uit twee heerlijke producten: de Total Cleansing Oil (200ml) en de Cucumber Hydrating Treatment (40ml). Daar knapt een mens van op! De cadeauset kost € 50.

Het Marokkaanse goud van Calinz

Fijne tips voor Moederdag: verras je moeder met een van deze mooie cadeaus Beeld Calinz

Jouw moeder is goud waard. Dit product van Calinz wordt ook wel ‘het Marokkaanse goud’ genoemd. Het bijzonder prettige spul is gemaakt van pure arganolie voor huid, haar en nagels is 100% natuurlijk, vrij van parfum, biologisch en duurzaam. Voor € 39,99 maak je je moeder blij met 100 ml.

Mineralen collectie uit Naturalis

Fijne tips voor Moederdag: verras je moeder met een van deze mooie cadeaus Beeld Dutch Museum Gift Shop

In de Dutch Museum Gift Shop vind je de mooiste items uit verschillende museumwinkels door heel het land. Deze prachtige mineralencollectie komt uit het Nederlands Edelsteen Laboratorium in Naturalis. Elke steen heeft een andere kleur en komt uit een ander land. Dit cadeau is wat prijziger, we spreken over € 129,95, maar dan geef je je moeder ook wel een héél bijzonder cadeau.

Het allerleukste Moederdag-cadeau: samen naar de Libelle Zomerweek

Zomerweek Beeld Zomerweek

Wat is er nou leuker om te geven dan een gezellig uitje samen? Voor een ultiem moeder-dochtermoment geef je je moeder een Libelle Zomerweek-ticket cadeau! Van donderdag 19 tot en met woensdag 25 mei 2022 vindt de Libelle Zomerweek plaats bij de Expo Haarlemmermeer. We vieren onze 25e verjaardag, dus het wordt een groot feest. Voor slechts € 39,95 koop je nu twee tickets inclusief koffie en gebak.

