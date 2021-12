Filosigaren met feta, honing & sesam

Knapperige rolletjes gevuld met zoutige feta en zoete honing. Zo’n hapje waar iedereen blij van wordt!

Studio Yvette van Boven Jan Luijk

Voor 10 stuks:

• 300 g feta, verkruimeld

• 2 el vloeibare honing + extra

• 5 vellen filodeeg, ontdooid onder een vochtige theedoek

• 60 g roomboter, gesmolten

• 2 el sesamzaad.

Extra nodig: bakkwastje Bereidingstijd: 20 min. Kcal.: 156 p.s.

Verwarm de oven voor op 200 °C. Meng de feta met de honing. Halveer de vellen filodeeg en bewaar onder de vochtige theedoek, terwijl je verdergaat met het maken van de ‘sigaren’. Bestrijk de vellen licht met boter met behulp van het kwastje. Schep 1 el van het fetamengsel in het midden van het vel, zo’n 2 cm van de onderkant. Rol op en leg op een met bakpapier beklede bakplaat. Herhaal tot de vellen op zijn. Bestrijk de rolletjes nogmaals met boter, strooi het sesamzaad erover en bak ze in ca. 20 min. in het midden van de oven goudbruin en knapperig.

Fotografie: Jan Luijk | Assistent fotografie: Roxanne van Weerden | Styling: Annemieke Paarlberg | Bereiding: Oscar de Lint | Productie en receptuur: Studio Yvette van Boven | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen | M.m.v. de Bijenkorf, H&M Home, Dille & Kamille, Rootfolk