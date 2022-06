Gapend gat in je hand? Zo word je beter in sparen

Zet wat je wil sparen zwart op wit

Ja, maak het officieel. Een contract afsluiten met jezelf klinkt als iets wat je doet als je klein bent en zakenvrouwtje speelt, maar het schijnt dus ook te werken voor volwassenen. Wees streng voor jezelf en maak duidelijke afspraken. Dean Karlan, professor in de economie aan de Amerikaanse Yale-universiteit bedacht het zogenaamde commitment contract. Daarin neem je een positief en realistisch spaardoel op én wat de consequenties zijn als je dat niet haalt. Wil je jezelf extra motiveren? Deel kopietjes van het contract uit aan vrienden en/of familie.

Profiteer (keer op keer) van het ‘frisse start-effect’

Sta jij 1 (oké, 2) januari ook altijd vol goede moed in de sportschool? Dat is het ‘frisse start-effect’ in volle glorie. Je gaat het dit jaar helemaal anders doen en je hebt er (tijdelijk) zin in. Motivatie! Volgens onderzoekers werkt het ook bij, bijvoorbeeld, de start van de lente of je verjaardag. Het is altijd een goed moment om te beginnen. Spaar ze.

Wees ook een beetje aardig voor jezelf

Iets kopen om jezelf te belonen is een béétje in strijd met je spaardoel, maar het moet wel leuk blijven. Bovendien houd je het op deze manier beter vol. Het werkt uiteraard het beste als je niet bij elke beloning je pinpas leegtrekt. Ga een keer uit eten of koop een nieuwe sportoutfit – dat moet kunnen.

Maak het sparen zo makkelijk mogelijk

En dat is best makkelijk. Via de app waarmee je je bankzaken doet, kun je namelijk automatisch elke maand een vast bedrag naar je spaarrekening laten storten. Plan het in op de dag dat je je salaris krijgt (of die erna), dan kun je het ook niet stiekem uitgeven.

Houd je oudere ik in je achterhoofd

Het is soms lastig om jezelf te motiveren voor een langetermijndoel. Een koophuis heeft in het weekend soms wat minder prioriteit dan een avondje doorzakken, of een leuk festival meepakken als de zon schijnt. De oplossing, volgens Amerikaans onderzoek: visualiseer jezelf op latere leeftijd. Hoe wil je dat je leven eruit komt te zien? Houd je geest voor de gek, spek je spaarrekening.

