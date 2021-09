Geboren op 25 september? Dan hebben je ouders een leuke kerst gehad

Want reken maar eens uit: precies negen maanden later kwam jij ter wereld.

Geboortepiek

En je bent niet de enige, want uit cijfers van het Centraal bureau voor de statistiek (CBS) blijkt dat op 25 september de meeste Nederlanders jarig zijn. Het gaat om bijna 43.837 mensen. Kortom: kerst zorgt voor een piek in de geboortelijn in de september.

Valentijnsdag

Ben je op 14 november geboren (en dat zijn er volgens het CBS 38.983)? Dan was het juist een hele romantische Valentijnsdag voor je ouders in het jaar dat jij bent geboren. Volgens een onderzoek uit 2015 van het Engelse National Health Service, blijkt namelijk dat negen maanden na Valentijnsdag er ieder jaar weer een stijging te zien is in de geboortelijn.

Bron: CBS, NOS op 3.