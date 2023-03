Geef je snel op voor de Libelle Leesclub-boekbespreking met Malou Holshuijsen

Op de Facebookpagina Libelle Leest (het clubhonk van de Libelle Leesclub) hebben we de afgelopen maand al wat leuke weetjes gedeeld over het boek Zachtop lachen. Wist je bijvoorbeeld dat Malou Holshuijsen eigenlijk niet van plan was om dit boek te schrijven? Ze zou eigenlijk een verhalenbundel maken met wat grappige anekdotes over ziek zijn. En nu wordt het boek zelfs verfilmd én komt er een toneelstuk. Daarover willen we meer weten!

Libelle Leesclub boekbespreking

Op woensdag 29 maart om 19:30 uur vindt de digitale boekbespreking plaats en kun je zelf je prangende vraag over stellen aan Malou. Want wie zou ze zelf hebben gecast voor de hoofdrol? Hoe kwam de titel tot stand? Hoe reageerde haar familie op het boek? En hoe het is om een persoonlijk trauma om te zetten in fictie?

Reserveer je plekje

De boekbespreking vindt op 29 maart van 19:30 tot 20:30 uur digitaal plaats. Wil je zeker zijn van een plek, reserveer ’m dan nu hier!