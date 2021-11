Geef vogels géén suikerwater: zo help je vogels wél de winter door

Om de arme beestjes een handje te helpen zijn er verschillende tips online te lezen, waaronder het neerzetten van een schoteltje met suikerwater. Door een eetlepel suiker toe te voegen zou het namelijk niet bevriezen. Maar dit kan volgens woordvoerder Marc Scheurkogel van de Vogelbescherming juist een averechts effect kunnen hebben: "Als dat op de veren van vogels komt, klontert het aan elkaar en dat kan fataal aflopen. Hoe goed je het ook bedoelt, doe dit alsjeblieft niet."

Afijn. Hoe kunnen we de vogels dan helpen in de winter? "Het is in eerste instantie belangrijk dat we structureel iets doen. De beestjes zijn het meest gebaad bij een biodiverse tuin. Dat betekent simpelweg: tegels eruit, planten erin. Daar hebben ze het hele jaar door wat aan", aldus Scheurkogel. "De planten bieden direct voer, en in de zomer trekken ze ook nog insecten voor de vogels aan."

Vette hap voor de vogels

Scheurkogel: "Je kunt ze een steuntje in de rug bieden met een vetbolletje of pinda's. Vogels hebben in de winter behoefte aan vet omdat ze door het koude weer veel energie verliezen en moeten aansterken."

"Maar een vetbolletje alleen is misschien niet voldoende. Een meesje gaat misschien in het bolletje hangen, maar een merel bijvoorbeeld niet. Af en toe een appeltje naar buiten gooien kan ook andere vogels helpen. En vogelvoer strooien, onder struiken of op een schoteltje als je last hebt van muizen."

Schoteltje water

Water aanbieden kan, maar als je dat doet, hoef je er niks aan toe te voegen. Zout is giftig en gevaarlijk voor vogels, door suiker kan de boel samenklonteren. "Als het af en toe dichtvriest is dat ook niet zo’n probleem. Via de sneeuw krijgen ze momenteel wel genoeg water. Van de dorst komen ze niet om." Op wat plekken sneeuw wegvegen kan wel helpen om watervogels, zoals eenden, zwanen en ganzen helpen om makkelijk bij het gras te komen.

"Er blijven altijd vogels over waar je in de winter niks voor kan doen op dit moment. Voel je niet te schuldig, alles wat je kan doen is mooi meegenomen. Het weer is inderdaad extreem voor vogels, maar de vogels die je hier nog ziet kunnen wel tegen een stootje. De soorten die dat niet kunnen, trekken wel weg, die zitten nu op warmere plekken zoals Afrika."

Kepen in Nederland

Vorig jaar werden er ook honderdduizenden kepen in Nederland gesignaleerd die uit Scandinavië door de kou hierheen werden geduwd. "Ik was vorig jaar enorm enthousiast omdat ik een keep in mijn tuin had", vertelt Scheurkogel. Voor deze exoten helpt een vetbolletje niet: "Het zijn echte bosvogels. Die eten vaak zaadjes, wat veel moeilijker te vinden is als er sneeuw ligt. Dat is ook zo met gewone vinken. Die zijn meer aangewezen op de tuinen momenteel."

Muizen

Vogelvoer op de grond strooien is dus de boodschap als je de kepen wil helpen. Alleen daar wringt het schoentje voor velen, want trekt dat geen muizen aan? "Ik hoor dat vaak, maar het is goed om te realiseren dat het voer de muizen niet aantrekt, maar ze er enkel op af komen. De muizen waren er in feite dan al", aldus Scheurkogel. "Een opvangschaaltje onder een vetbolletje kan helpen als er iets naar beneden valt. Of vogelvoer op een schaaltje leggen en die 's avonds weer naar binnen halen. Maar als je écht last van een muizenplaag hebt, kun je misschien maar beter stoppen met voeren."

Zo maak je in drie simpele stappen je eigen vetbol voor vogels:

