Geen airco? Zó blijft je huis met tropisch weer lekker koel

Niet iedereen heeft de luxe van een airconditioning in huis. Bovendien zijn deze verkoelende apparaten behoorlijk slecht voor het milieu, dus begin er ook maar niet aan. Je huis verkoelen kan gelukkig ook op allerlei milieuvriendelijke manieren.

Sluit gordijnen en jaloezieën

Het is misschien niet zo gezellig, maar om warmte buiten te houden, is het belangrijk om zoveel mogelijk gordijnen en jaloezieën te sluiten. Doe dit vooral tijdens de heetste uren van de dag. Dit geldt ook voor ramen die op het noorden (en dus niet direct in de zon) staan.

Laat je plafondventilator tegen de klok in draaien

Hangt er een plafondventilator in de slaapkamer? Laat deze dan tegen de klok in draaien. Dit zorgt voor een koele luchtstroom die rechtstreeks naar beneden wordt geblazen. De temperatuur in de slaapkamer zal hier niet mee omlaag gaan, maar door de luchtcirculatie voelt de ruimte toch een stuk koeler aan.

Isoleer je ramen

In het kader van preventie: isoleer je ramen. Meestal doen mensen dit om kou in de winter buiten te houden, maar ook bij hoge temperaturen komt een goede isolatie van pas. Je ramen isoleren is de meest kostenbesparende manier om de temperatuur in huis te reguleren.

Gebruik raamfolie

Een iets simpelere en minder tijdrovende oplossing dan isoleren: raamfolie. Raamfolie houdt tot wel tachtig procent aan zonnewarmte buiten. Dat komt omdat raamfolie in staat is om zonnestralen te weerkaatsen, waardoor warmte niet binnen kan dringen. Ideaal!

Zet ramen en deuren open wanneer de zon ondergaat

Waarschijnlijk doe je dit al, maar omdat dit een van de beste manieren is om het huis te verkoelen, herhalen we ‘m nog maar een keer. Zodra de zon ondergaat en de lucht begint af te koelen, zet dan zoveel mogelijk ramen en deuren open. Koele lucht komt op die manier makkelijk binnen en kan goed door het huis circuleren.

Ontvochtig je huis

Een lage luchtvochtigheid voelt koeler aan dan een hoge luchtvochtigheid. Dit heeft verder niets met de daadwerkelijke temperatuur te maken, maar je gevoelstemperatuur is net zo belangrijk, toch? Ontvochtigen kan simpelweg met een luchtontvochtiger, maar het kan ook helpen om de was in plaats van binnen buiten te laten drogen, de afzuigkap overdag aan te zetten of de ramen ‘s avonds te openen.

Koel jezelf af

Naast de temperatuur in huis kun je ook je eigen lichaamstemperatuur reguleren. Dat doe je door voldoende water te drinken, verkoelende stoffen als katoen of linnen te dragen, de schaduw op te zoeken, fysieke activiteiten te beperken, licht voedsel te eten en regelmatig voor de ventilator te gaan zitten.

Hou je bed koel

Vergeet de temperatuur van je bed niet. Je bed kan al snel broeierig aanvoelen, afhankelijk van de materialen van je matras en beddengoed. Gebruik in de zomer lichtgewicht en lichtgekleurde lakens van ademende materialen als katoen en linnen. Donzen kussens houden ook makkelijk hitte vast; kies in plaats daarvan voor een kussen van bijvoorbeeld boekweitkaf, bamboe of gel.

