Want fanatisme kan nogal eens zorgen voor het net iets te creatief omspringen met de spelregels.

Zenuwslopend spelletje

Wie ooit eens een spelletje 30 seconds heeft gespeeld, weet hoe snel de gemoederen dan hoog kunnen lopen. Het is immers een zenuwslopende missie om binnen dertig seconden zoveel mogelijk goede antwoorden te raden, of te zorgen dat je de woorden op het kaartje juist omschrijft.

Het resultaat? Discussie over dingen die wel of niet mogen, om maar zoveel mogelijk punten binnen en daarmee ook de winst binnen te harken. Herkenbaar?

Discussiepunten

Om te voorkomen dat je tijdens de feestdagen in eindeloze discussies belandt en om daarmee dus de lieve vrede te bewaren, hebben we een aantal veel voorkomende discussiepunten van 30 seconds-spelers voor je verzameld.

Dit mag écht niet:

Een van de namen of een deel van de naam op de kaart noemen.

Namen die van de naam op de kaart zijn afgeleid (bijvoorbeeld een vertaling) noemen.

Tactieken als “klinkt als” of “rijmt op” gebruiken.

Naar een letter of letters van het alfabet verwijzen.

Naar iets of iemand in de ruimte wijzen

Overtreedt iemand een van deze regels toch? Dan is die beurt direct voorbij, worden de eventuele gescoorde punt(en) van die beurt ongeldig verklaard én moet het team een vakje terug.

Dit mag wél

Zingen, fluiten, rappen, ritmes tikken, neuriën... het mág!

Voorzetsels mag je gewoon gebruiken, ook als het een deel van een woord of zin is op het kaartje.

Wijzen en gebaren maken mag ook, mits je maar niet naar iets of iemand wijst.

Dobbelstenen: tijdens het spelen van een spelletje worden ze vaak fanatiek door de hele kamer gegooid met als gevolg dat je ze snel kwijtraakt. Met deze slimme tip maak je ze snel zelf.

Bron: 999games