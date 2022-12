Geen match: deze sterrenbeelden hebben een hekel aan elkaar

Déze sterrenbeelden kunnen het dan ook absoluut niet met elkaar vinden.

1. Kreeft en Ram

Water en vuur kun je heel letterlijk nemen bij waterteken Kreeft en vuurteken Ram. Als je deze twee samen in een ruimte zet, zullen ze gegarandeerd botsen. Kreeft is namelijk nogal gevoelig en Ram is behoorlijk direct. Kreeft is geneigd te schrikken van het ongefilterde commentaar van Ram. Ram houdt er daarentegen niet van om samen te zijn met iemand die niet het achterste van zijn tong laat zien.

2. Tweelingen en Schorpioen

Voor Schorpioen is één ding heel belangrijk: afspraak is afspraak. Als een Schorpioen op je rekent, kun je dat vertrouwen beter niet beschamen. Tweelingen is het tegenovergestelde. Dit sterrenbeeld is namelijk ontzettend wispelturig. Tweelingen kan iets met je afspreken en vlak daarna zomaar weer van gedachte veranderen. Iets waar Schorpioen absoluut niet tegen kan.

3. Steenbok en Boogschutter

Geen liefde, maar haat op het eerste gezicht: dat krijg je als je Steenbok en Boogschutter bij elkaar zet. Steenbok vindt Boogschutter veel te luid, aanwezig en opstandig. Steenbok zelf is hardwerkend, betrouwbaar en structuurminnend. Boogschutter hekelt juist structuur en doet alles het liefst op het eigen tempo. Je snapt het: als deze twee samenwerken wordt het een ramp!

4. Stier en Waterman

Deze twee sterrenbeelden zijn vooral niet geschikt als liefdespaar. Stier is namelijk gek op romantiek. Van een partner verwacht Stier grootste, romantische gebaren. Waterman is daar op z’n zachtst gezegd niet zo van. Het woord romantiek komt niet in het woordenboek van dit sterrenbeeld voor. Sterker nog: Waterman wordt er helemaal niet gelukkig van als zijn partner constant aandacht en bevestiging nodig heeft.

Bron: Freundin