Geen ochtendmens? Met deze 6 tips begin je de dag toch stralend

1. Maak je to-do-list een dag van tevoren

Misschien wel de meest genoemde tip van succesvolle dames: sta op met een to-do-list! Zo weet je meteen waar je aan toe bent, en voorkom je een hoop getreuzel of last-minute-stress.

2. Begin met iets leuks!

Vaak is de vuistregel: eerst doen wat moet, dan pas beginnen aan iets leuks. Maar waarom zou je dat doen? Door de volgorde eens een keer om te draaien, stap je vast en zeker met meer motivatie uit bed, en raak je sneller in the mood voor de rest van je to-do-list.

3. Dankbaarheid

Benoem iets – of gewoon een heel lijstje – waarvoor je dankbaar bent, of waar je die dag naar uitkijkt. Door je te focussen op dankbaarheid krijg je meer oog voor wat er goed gaat, en dat leidt vervolgens tot een positieve spiraal. En die wil je natuurlijk niet pas aan het éínde van je dag.

4. Vergeet je persoonlijke verzorging niet

Naast dat je je echt een stuk beter voelt wanneer je jezelf eerst even opfrist, is die skincare-routine ook gewoon een fijn momentje voor jezelf.

5. Adem in, adem uit

De voordelen van meditatie ken je waarschijnlijk al, maar misschien geloof jij helemaal niet dat je nu echt zen gaat worden van die kleermakerszit op een yoga-mat. Geen zin in, of simpelweg geen tijd. In dat geval luidt het advies om toch één minuut bewust met je ademhaling bezig te zijn. Het geeft je namelijk meer zuurstof, het ontspant en kan ervoor zorgen dat je hartslag ook bij inspanning minder snel op hol slaat. En daar heb jij dan weer de hele dag plezier van.

6. Start met een glas water

Het geeft je spijsvertering een boost, houdt je lymfevatenstelsel gezond én het voorkomt hoofdpijn; een glas water in de ochtend doet meer wonderen dan je misschien dacht.

Bron: De Volkskrant, Happinez, Workjuice