Geen zin om te krabben? Met deze zelfgemaakte spray heb je je autoruit in no time ijsvrij

Wij hebben een briljante tip om jouw autoruit ijsvrij te krijgen zonder te krabben! Je kunt namelijk supersnel en makkelijk een ontdooispray maken. Hierbij hoef je het goedje alleen maar op je autoruit te sprayen en voor je het weet is het ijs verdwenen.

Ontdooispray zelfmaken

Hiervoor heb je zelfs maar één ingrediënt nodig. De spray maak je door ⅔ schoonmaakazijn met ⅓ water te mengen. Voilà, sprayen maar én klaar. Geen zin om zelf te mixen? Dan kun je tegenwoordig ook een spray kopen.

Nog meer handige tips

Voorkom dat je voorruit bevriest

Heb je de mogelijkheid om je auto onder een carport of in een garage te parkeren? Dan heb je een veel kleinere kans op een bevroren ruit. Als je dit niet hebt, kun je je ruit bedekken met speciaal karton of een antivriesdeken.

Ontdooien met een zak water

We schreven het al: met een zak water kun je vliegensvlug je autoruit ontdooien. Gewoon met een plastic zakje met lauwwarm (niet gekookt!) water.

Beslagen voorruit

Als de buitenkant van je autoruit ontdooid is, maar je nog steeds weinig kunt zien doordat de ruit helemaal beslagen is, kun je wat schoonmaakmiddel of shampoo in de ruit wrijven. Dit helpt tegen de dampaanslag.

Oh, en noteer dit ook meteen. Want dit moet je absoluut niet doen!

Heet óf gekookt water over de voorruit gieten

Het haalt het ijs wel weg, maar de kans is groot dat je voorruit barst. En dan ben je nog veel verder van huis.

De motor laten warmlopen tijdens het ontdooien

Niet doen! Het is slecht voor de motor, het milieu én je ademt ongezonde gassen in. Bovendien warmt de motor nauwelijks op.

Let op: Het is belangrijk om je bevroren autoruiten goed te ontdooien. Het is hartstikke gevaarlijk én de boetes lopen namelijk op tot maar liefst € 380,-.

Bron: Autoweek