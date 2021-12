Gehorig huis? Déze planten dempen geluid

Dit blijkt uit onderzoek. En het schijnt vooral te werken als je veel planten hebt, die je verticaal en tegen muren onder elkaar neerzet. Hier een overzichtje van welke planten je dan het best kunt aanschaffen.

Begonia Rex

Het fijne aan deze plant is dat-ie zowel binnen als buiten kan staan. Daarnaast is het ook nog eens een heel mooie plant om te zien dankzij de prachtige dieppaarse en groene kleuren. Deze plant kan maar liefst 97% van de invallende geluidsenergie absorberen en is dus erg geschikt als geluiddemper.

Lepelplant

De lepelplant is ook een ontzettende aanrader. Met deze plant demp je namelijk niet alleen geluid, hij is ook nog eens heel goed in het zuiveren van lucht, met name fijnstof. Groene vingers hoef je niet te hebben, want de lepelplant is makkelijk in leven te houden.

Ficus

De ficus heeft grote, rubberachtige bladeren in allerlei verschillende kleuren en vormen. Net als de lepelplant is deze makkelijk te verzorgen, wat natuurlijk mooi meegenomen is. En het allerbelangrijkste: deze plant is misschien wel dé grootste geluidsdemper van alle planten.

Krulvaren

Mocht je nu niet zoveel ruimte hebben, dan is de krulvaren ideaal. Deze plant is gemiddeld zo’n 90 centimeter en ontzettend goed in het dempen van geluidsgolven. Helaas moet je voor deze plant wél groene vingers hebben: ze zijn namelijk behoorlijk gevoelig en daardoor dus niet de makkelijkste planten om te verzorgen.

Bron: Well+Good