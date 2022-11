Gek maar waar: dít is waarom je je voeten vandaag nog in aluminiumfolie wilt wikkelen

Wij vertellen je waarom!

Warmte vasthouden

Aluminiumfolie werkt zeer isolerend. Ervaren fietsers weten dit maar al te goed en gebruiken het spul daarom voor hun voeten. Trek eerst je sokken aan en wikkel daar aluminiumfolie omheen voordat je je voeten in je schoenen doet. Het is perfect isolatiemateriaal en zal de wind en kou buiten houden. Niet voor niets bestaat een reddings- of isolatiedeken, die wordt gebruikt als iemand onderkoeld dreigt te raken, voor een groot deel uit aluminiumfolie.

Vermoeide voeten

Heb je last van vermoeide voeten? Dan kan aluminiumfolie uitkomst bieden. Leg een aantal strips folie in de vriezer. Smeer je voeten in met een lekkere crème en pak ze daarna in met de koude strips. Hierdoor zullen je voeten weer fris en verzorgd voelen en ook zal eventuele zwelling afnemen.

Pijn aan de gewrichten

Let op: het volgende is niet wetenschappelijk bewezen, maar veel mensen zweren erbij. En baat het niet, dan schaadt het niet. Aluminiumfolie zou helpen bij pijnlijke gewrichten. Dit komt omdat het de lichaamswarmte vasthoudt en geleidt, waardoor de plek warm blijft. Wikkel het pijnlijke gewricht voordat je gaat slapen niet te strak in met de folie en laat het gedurende de nacht zitten. Het proberen waard, toch?

Bron: Tips en weetjes