Geld besparen? Zo maak je zelf wasmiddel

Waarom zou je zelf wasmiddel maken als je het ook gewoon in de supermarkt kunt kopen? Nou, daar zijn heel wat redenen voor te bedenken. Ten eerste ben je een stuk goedkoper uit als je je eigen wasmiddel maakt. Ook is het veel beter voor het milieu. Je gebruikt een stuk minder plastic als je je eigen wasmiddel maakt en er komen minder chemicaliën vrij bij het wassen. Daarbij is het ook nog eens leuk om te doen én je kleding blijft vaak een stuk langer mooi. Zelfgemaakt wasmiddel is namelijk een stuk minder agressief dan wasmiddel uit de supermarkt.

Wat heb je nodig?

Kost dat je dan veel extra tijd? Nee. Je bent net zo veel tijd kwijt als een tripje naar de supermarkt. Maar je hebt wel een aantal ingrediënten nodig. Ten eerste heb je vijf liter water nodig. Ook moet je 80 gram zeep in huis hebben. Hiervoor kun je gewoon een willekeurige zeep kiezen met een geur die je lekker vindt of eentje die je nog in huis hebt liggen. Sunlight- en Marseille-zeep zijn populaire zeepsoorten voor wasmiddel. Maar ben jij gek op Zwitsal? Koop dan een lekker blok zeep daarvan.

Ook heb je 80 gram soda nodig. Let op: is de trommel van de wasmachine van aluminium? Dan kun je dit ingrediënt beter weglaten. Aluminium reageert namelijk niet zo goed op dit goedje.

Zelf wasmiddel maken: hoe ga je te werk?

Je begint met het raspen van het blok zeep. Vervolgens kook je een liter water en voeg je de zeep toe. Roer het geheel door totdat de zeep is opgelost. Vervolgens voeg je de soda toe. Roer alles weer goed door elkaar. Het enige wat je nu nog moet doen is het goedje in een emmer schenken en daar nog vier liter heet water doorheen roeren.

Je hebt nu een heel dun mengsel. Dit mag je een nachtje laten afkoelen. Je zult zien dat het daarna een stuk dikker is. Deze dikke massa kun je overgieten of -scheppen in een emmer met een deksel of een oude wasmiddelfles. En klaar ben je! Voor een klein prijsje heb je nu maar liefst vijf liter aan zelfgemaakt wasmiddel. Je gebruikt het door een wasbolletje te vullen met wasmiddel en dit tussen je was te leggen.

Extra tips & info

Je zelfgemaakte wasmiddel kun je gebruiken voor zowel gekleurde was als witte was . Soda is een vrij sterk middel, dus sommigen gebruiken dit liever enkel op witte was, zodat de kleur van je bonte was niet vervaagt.

Wil je ook natuurlijke wasverzachter gebruiken? Giet dan een scheutje azijn in het wasverzachterbakje. Dit lijkt misschien vies, maar dat geurtje ruik je niet in de kleding.

Als het wasmiddel te dik is na het opstijven, kun je het beste met een staafmixer door de massa heen gaan. Zo wordt het dunner.

Als het wasmiddel te dun is na het opstijven, is er op zich niet zo veel aan de hand. Wel is het handig om de volgende keer een zeep met een olie te gebruiken die hard wordt op kamertemperatuur. Denk hierbij aan palm- of kokosolie.

Bevalt de geur van je wasmiddel je niet? Roer dan een van je favoriete etherische oliën door het geheel heen voor extra frisse was.

