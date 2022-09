Geld terugboeken van je spaarrekening: zo stop je er meteen mee

Het voelt aan het begin van de maand zo lekker. Je zet een lekker bedrag op je spaarrekening. Voor een verbouwing, voor een appeltje voor de dorst of voor de kinderen. Maar wanneer de maand halverwege is, kom je financieel niet uit. Er valt een rekening op de mat die betaald moet worden, of je hebt gewoon iets te veel aan boodschappen uitgegeven. Dus haal je wat geld terug van je spaarrekening om die kosten te betalen.

Zo heeft sparen natuurlijk geen zin. Je spaarrekening groeit niet wanneer je het spaargeld steeds terugboekt en opmaakt. Ik geef je 3 tips om daar direct een einde aan te maken. Zodat spaargeld ook echt uitgegeven kan worden aan waar het voor bedoeld is.

Tip 1: Zorg dat je je spaargeld niet ziet.

Dit kun je doen door je spaargeld op een spaarrekening bij een andere bank te stallen. Dit kan bijvoorbeeld bij een gratis online spaarrekening, zodat het je geen extra kosten oplevert. Vind je dat te veel gedoe? Je kunt bij de meeste banken ook de spaarrekening verbergen in het overzicht in je bankierenapp. Zodat je het saldo niet ziet staan wanneer je de app opent. Dat verkleint de verleiding.

Tip 2: Ga plannen.

Zet aan het begin van de maand op een rij welke kosten je verwacht. En hou altijd een bedrag apart voor tegenvallers. Want, laten we eerlijk zijn, die zijn er elke maand wel. Zo voorkom je dat je bij elke onverwachte rekening meteen geld terug moet boeken.

Tip 3: Check of het bedrag dat je elke maand spaart wel realistisch is.

Je kunt wel de helft van je inkomsten wegzetten, maar dan kom je waarschijnlijk niet rond. En is geld terugboeken dus onvermijdelijk. Bepaal een realistisch spaarbedrag en de kans dat je er vanaf kunt blijven is veel groter.

Tip 4: Maak een tekening met vakjes.

Bepaal hoeveel euro een vakje waard is. Dit kan bijvoorbeeld 50 euro zijn. Check je spaarsaldo en kleur de bijbehorende vakjes in. Als je nu geld terug boekt van je spaarrekening daalt je saldo en moet je dus lijntjes uitgummen. Dat wil je toch niet? Dus trek je die laatste dagen van de maand waarschijnlijk wel even door van het geld dat je nog hebt staan. Een groentesoepje maken van de groenten die je nu in de koelkast hebt liggen, is helemaal niet zo erg.