Geniet nu alvast van een hoofdstuk uit ‘Groeten uit Benidorm’ van Hendrik Groen

Eenmaal aan de Spaanse kust blijken Joop, Theo en Coby de couleur locale wel te kunnen waarderen. Op een dag gaan de twee stellen op excursie naar het plaatselijke Amsterdamse café, waar de Perzische tapijtjes op tafel liggen en de appeltaart lonkt. Het wordt steeds gezelliger aan hun tafeltje, want land- en leeftijdgenoten sluiten enthousiast aan. Waar de andere drie die aansluiting heerlijk vinden, heeft Hannie haar bedenkingen. Al na een paar weken Benidorm is er niet veel meer nodig om hun vakantie in Benidorm krakend te laten ontsporen.

Exclusieve voorpublicatie

Cobie, Theo, Hannie en Joop besloten na de kennismaking met de Corendon-hostess hun eerste uitstapje in Benidorm te gaan maken. Joop wist een leuke tent: café Amsterdam.

‘Tenminste, daar ging Koos altijd naartoe, voordat zijn been eraf moest.’

Hannie schrok. ‘Heeft Koos zijn been eraf? Dat wist ik helemaal niet. Jij vertelt mij ook nooit wat.’

‘Dat heb ik je wel verteld,’ verdedigde Joop zich.

‘Nou, ik zou toch heus wel onthouden hebben dat Koos zijn been eraf is als je mij dat had verteld.’

‘Ging Koos dan ook naar Benidorm?’ vroeg Theo.

‘Elk jaar. Tot dat been,’ antwoordde Joop. ‘Koos heeft Belinda en Sjon aangeraden naar Benidorm te gaan en die hebben jullie weer warm gemaakt.’

‘Jou toch ook,’ zei Hannie scherp, ‘of niet soms?’

‘Ik heb wel zin in een lekker Hollands bakkie koffie,’ kwam Cobie opgewekt tussenbeide.

Toen ze hotel Miramar uit stapten keken ze bewonderend omhoog.

‘Het lijkt wel New York hier, met al die hoge torens. Het is net alsof ik in een film loop,’ zei Cobie verbaasd.

‘New York is nog wel twee keer zo hoog, schat,’ wist Theo zijn vrouw te vertellen.

‘Ben jij er wel eens geweest dan?’ vroeg Hannie.

‘Nee, maar dat weet ik van foto’s. Het hoogste gebouw is, geloof ik, iets van honderd verdiepingen. En dan zijn het vast ook nog hogere verdiepingen dan hier. In Amerika is alles groter.’

‘Als je in een bioscoop popcorn neemt, krijg je het in een kartonnen emmer,’ deed Joop een duit in het zakje.

‘Ik moet er niet aan denken,’ zei Hannie.

‘Ik vind zoet het lekkerst,’ zei Cobie, ‘zoute popcorn vind ik… ik weet het niet… dat staat me sneller tegen, zeker als het een emmer vol is.’

‘Ik ook liever zoet,’ zei Joop, ‘en jij, Han?’

‘Geen van tweeën. Ik heb liever pinda’s. Pelpinda’s, anders eet je zo snel.’

‘Wordt het wel een bende in de bioscoop,’ merkte Joop op.

‘Welke kant moeten we op voor café Amsterdam? Weet iemand dat?’ Cobie keek naar de mannen.

‘Ik heb Google Maps,’ zei Theo, ‘zou dat ook in Spanje werken?’

‘Als het goed is wel,’ meende Joop.

Theo stond een tijdje te priegelen met zijn telefoon. Af en toe ontsnapte hem een vloekje. Zijn vriend keek over zijn schouder mee.

‘We hadden al aan de koffie kunnen zitten, schatje.’

Theo keek op. ‘Nou effe niet flauw doen, Co.’

Even later klonk er tevreden: ‘Ja, dat is het.’

Cobie gaf Theo een schouderklopje. ‘Goed gedaan, jochie.’

‘We zijn er nog niet, hè,’ zei Hannie.

Met zijn neus vlak boven de telefoon begon Theo aan de wandeling.

‘Hé, dat pieletje gaat de verkeerde kant op,’ constateerde hij na een halve minuut.

‘Ik denk eerder dat wíj de verkeerde kant op gaan,’ zei Joop, ‘ik denk dat we om moeten keren.’

Het viertal draaide om en liep in de tegenovergestelde richting.

‘Ja, nu gaan we goed,’ zag Theo tot zijn opluchting. ‘Nog dertien minuten, meiden, en dan is er koffie.’

Met de mannen voorop en de vrouwen daar een paar meter achter liepen ze door een lange rechte straat, in de schaduw van een eindeloze rij hoge hotels, met tussendoor af en toe een streepje zon. Bij ieder zonnestraaltje riep Cobie: ‘Heerlijk, toch?’

‘Heel andere warmte hier,’ zei Hannie, ‘veel minder benauwd dan bij ons.’

‘Een soort van frisse warmte,’ beaamde Cobie.

‘Het is maar vijftien graden, misschien komt het daardoor,’ bromde Theo zacht voor zich uit. Joop schoot in de lach.

Café Amsterdam deed zijn naam eer aan, want het zag eruit als een namaak-Amsterdams bruin café: aan de muur foto’s van Tante Leen en Johnny Jordaan, nep-Perzische tafelkleedjes, gehaakte gordijntjes voor de ramen en Amstel op de tap.

De twee stellen waren aan een tafeltje bij het raam gaan zitten. Er zat aardig wat volk.

‘Dat ziet er lekker uit,’ zei Theo en hij wees op twee flinke punten appeltaart met slagroom die geserveerd werden aan een tafeltje naast hen.

‘Ja, dat wil ik ook wel,’ zei Cobie.

‘Elk pondje gaat door het mondje,’ pruttelde Hannie.

‘Kom op, Han, je leeft maar één keer,’ moedigde Cobie haar aan.

‘Dan neem ik jouw slagroom wel,’ bood Theo aan.

Hannie was niet moeilijk over te halen. ‘Een klein puntje dan, anders word ik moddervet.’

‘Je bent…’ Joop maakte zijn zin niet af.

‘Ja? Wat wou je zeggen?’ Hannie keek hem doordringend aan.

‘Je bent… al aardig gewend aan de Spaanse gewoontes.’

‘Er is helemaal niks Spaans aan appeltaart, Joop Elzinga.’

Als Hannie hem bij voor- én achternaam aansprak, wist Joop dat hij maar beter zijn mond kon houden. Hij werd gered door een forse vrouw met blond haar en een schortje voor met daarop Café Amsterdam.

‘Goeiemorgen, wat mag het zijn?’

‘Eh… vier koffie en vier appeltaart met slagroom. Toch?’ Theo keek het kringetje rond.

‘Ik hoor geen protesten, dus dat gaan we doen,’ zei de serveerster.

Even later bracht ze de bestelling.

‘Doe mij maar het kleinste puntje,’ zei Hannie.

‘Ze zijn eigenlijk allemaal even groot, Han,’ zei Theo, ‘nou, misschien is deze net iets kleiner.’

Hij gaf Hannie het stuk taart en schoof in één beweging haar slagroom op zijn eigen schoteltje. ‘Zo, dan offer ik me wel op voor de slagroom,’ grijnsde hij.

Hannie keek een beetje beteuterd, maar begreep dat ze niet kon protesteren.

Joop keek om zich heen. ‘Geen woord Spaans hier, iedereen praat Nederlands.’

‘Lekker toch, ik voel me nu al helemaal thuis in Benidorm,’ zei Cobie tevreden.

Uit de luidsprekers klonk André Hazes.

‘En, jongens,’ Theo wees op een bordje boven de bar, ‘ik zie, ik zie, wat jij niet ziet: tweede kopje koffie gratis. Dat drinkt nog lekkerder.’

Toen Theo even later informeerde wie er nog een tweede bakje wilde, zei Cobie dat ze eigenlijk geen trek meer had in koffie, maar als het gratis was… ‘Dan ben je toch een beetje een dief van je eigen portemonnee als je die niet neemt.’

Theo wenkte de serveerster. ‘Mogen wij nog vier koffie, mevrouw?’

‘We doen hier niet aan mevrouwen,’ zei de serveerster. ‘Ik heet Tonnie en m’n man heet Donnie.’ Ze wees naar de man achter de bar. ‘Dat is om het makkelijk te maken. Ik heb hem erop uitgezocht.’

‘Dan graag vier tweede kopjes koffie, Tonnie. Ik heet Theo, dit is Joop en deze twee mooie dames zijn Hannie en Cobie. En nu ik je toch aan de lijn heb: is het tweede puntje appeltaart ook gratis?’

‘Alleen morgen, Theo.’

‘En morgen zeg je zeker weer morgen,’ grapte Theo.

‘Is deze stoel vrij?’

Naast Joop stond een slanke, donkerharige dame van eind vijftig, begin zestig.

Joop keek op. ‘Zeker.’

Hij glimlachte en schoof haar de vrije stoel toe.

‘Dank u.’ Zij zette de stoel bij het tafeltje ernaast, waar haar vriendin al had plaatsgenomen. Deze boog zich opzij naar Theo. ‘Hoe is de appeltaart vandaag?’

‘Nou, ik weet niet hoe hij op andere dagen was, want dit is mijn eerste punt hier, maar ik vind hem heerlijk.’

‘Ik geef de appeltaart een negen,’ voegde Cobie eraan toe. ‘Komen jullie hier vaker?’ vroeg ze in één adem door.

‘Hoe lang komen we al hier, Suus? Voor het vijfde jaar of zo?’ De brunette knikte bevestigend. ‘En elk jaar komen we hier wel een paar keer koffiedrinken.’

‘Waar logeren jullie?’ vroeg Theo.

‘In hotel Paloma Dream. En jullie?’

‘Hotel Miramar.’

‘O ja, dat ken ik wel, dat is niet zo ver van ons hotel. Ik ben Suze, trouwens, en dit is Monique.’

Ze stelden zich allemaal aan het tweetal voor.

‘Aangenaam,’ zei Cobie en ze maakte een uitnodigend gebaar. ‘Kom er anders gezellig bij zitten.’

Suze en Monique aarzelden.

Ook Joop wenkte vriendelijk en de dames besloten hun stoelen aan te schuiven.

‘Leuk jullie te ontmoeten,’ zei Monique.

‘Ja, leuk,’ antwoordde Hannie met een strak gezicht.

Er ontstond algauw een gemoedelijk gesprek. Monique en Suze vertelden dat ze uit Amersfoort kwamen en dit jaar voor de vijfde keer zes weken lang in hotel Paloma Dream logeerden, twee blokken verwijderd van hotel Miramar. Suze was gescheiden en de man van Monique bleef thuis omdat hij voor zijn duiven moest zorgen.

De twee vrouwen weidden enthousiast uit over alles wat Benidorm zo de moeite waard maakte: de leuke winkeltjes, het buffet van het hotel, het scala aan activiteiten, het aangename weer en, niet te vergeten, de lage prijs van de drankjes in cafés en op terrassen.

Theo en Cobie vroegen honderduit, Joop leverde af en toe een bescheiden bijdrage aan het gesprek en Hannie keek zwijgend van de een naar de ander.

Na een half uurtje excuseerden Suze en Monique zich. Ze moesten naar de pilatesles in hun hotel.

‘Zo leuk jullie ontmoet te hebben,’ zei Cobie.

‘Zeker, hartstikke gezellig. De mensen maken Benidorm ook zo leuk. Je ontmoet echt allerlei aardige mensen,’ antwoordde Monique.

‘Zien we jullie binnenkort nog ergens?’ informeerde Joop langs zijn neus weg.

Suze knikte. ‘O, vast wel. Weet je wat? Komen jullie anders vanavond naar ons hotel, daar speelt de ABBA-naspeelband. Hartstikke goed. Als je je ogen dichtdoet, hoor je haast geen verschil. We hebben ze al twee keer gezien, altijd feest.’

‘Klinkt goed,’ zei Theo, ‘mij lijkt het wel wat.’

‘Han, jij bent gek op ABBA toch?’ vroeg Joop aan zijn vrouw.

‘Op ABBA ja, niet op nep.’