Genieten maar: dít is de weersvoorspelling voor de maand juni

Ja, de maand begint heerlijk. De temperatuur stijgt boven de 20 graden Celsius en op sommige lokale plekken tikt de thermometer zelfs de 25 aan.

Smeren maar

Vergeet je niet in te smeren, want de zon is erg krachtig voor de tijd van het jaar. Op 21 juni bereikt ze de hoogste stand van het jaar, de zonkracht ligt dan vaak op 6 of 7. Rond de langste dag kan soms zonkracht 8 worden bereikt. Dat betekent dat je binnen een kwartiertje al kan verbranden. Dus hou de zonnebrand binnen hand bereik.

Onweersbuien

Helaas blijft het daar niet bij. Door het warme weer ontstaan er ook wolkenvelden die onze kant op komen. De kans op een bui hier en daar is dus aannemelijk.

“Daar kunnen ook een paar onweersbuien tussen zitten”, zegt meteoroloog Matthijs van der Linden van Weeronline.

Prima temperatuur

Daarna blijft de temperatuur tussen de 18 en 23 graden hangen, wat normaal is voor de tijd van het jaar. “In de middag is het vaak warm genoeg om zonder jas naar buiten te gaan.”

Het zal niet vaak gaan regenen. Mocht er toch een bui komen, dan kan de zon daarna in no-time weer schijnen.

Weersvoorspelling juni

“Later in de maand kan de luchtdruk stijgen en dat betekent een stijgende kans op hogere temperaturen van 20 tot 25 graden met zonnige perioden”, zegt de weerexpert. Verder is het afwachten wat de windrichting gaat doen. Komt de wind vanuit zuiden, dan kunnen de temperaturen flink gaan stijgen.

Kortom: een fijne weersvoorspelling voor juni. Ga er daarom lekker op uit en geniet van het mooie weer. Je weet namelijk nooit wat de zomer in Nederland voor je in petto heeft.

Veilig zonnen! Libelle’s beautyvlogger Susan laat zien welke factor je minimaal nodig hebt en hoeveel en hoe vaak je zonnebrand nu eigenlijk moet aanbrengen:

Bron: Weeronline