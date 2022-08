De lingeriecollectie van luxepoes Sylvie Meis blijkt reuze betaalbaar!

Sylvie Meis voor een prikkie

Als je Sylvie Meis een beetje volgt, dan zie je haar flaneren en poseren op de meest luxe plekken ter wereld in peperdure outfits en accessoires. De in Duitsland woonachtige presentatrice, die naar eigen zeggen tweemaal per jaar haar uiterlijk laat ‘optimaliseren’ zie je niet voor je in een budgetsupermarkt. Kijk alleen maar eens hoe ze Valentijnsdag viert met haar man Niclas, die ze zorgvuldig onherkenbaar afbeeldt.

De lingeriecollectie van Sylvie Meis

Toch is vanaf vandaag haar ‘eigen’ lingeriecollectie te koop bij Aldi. In hoeverre ze zelf betrokken is bij de collectie onder- en nachtgoed is niet bekendgemaakt.

Je kunt je voor een zacht prijsje hullen in behaatjes, badkleding, kaftans, slips, loungewear en ochtendjassen van onze Syl. Die chique locatie en steenrijke man fantaseer je er gewoon lekker zelf bij...