Gezien door Bettien: bij déze winkels koop je deze week 2 van die hippe gedraaide kaarsen voor 1 euro

Je moet er wel snel bij zijn, want ze zullen de winkels uitvliegen.

HEMA is een stukje cultureel erfgoed: iedereen in ons land kent de winkelketen en is er weleens binnen geweest. Naast hun klassiekers als taart, tompoucen en rookworst, de artikelen met Jip & Janneke en de panty’s kun je er voor nog veel meer terecht.

Gedraaide kaarsen

Woonartikelen bijvoorbeeld. Op dit moment hebben ze 100 ‘HEMA-helden’ voor 1 euro. Daar koop je twee van die 25 centimeter lange huishoudkaarsen met twist voor in terra, zwart, groentinten, blauw of geel - er is er altijd een kleur die bij jouw interieur past. Of in dat van een vriendin, mocht je nog op zoek zijn naar een cadeau.

Spiraalkaarsen Hema Beeld Hema

Stroopwafelmasker en meer

Ook dit stroopwafel-gezichtsmasker kost nu 1 euro, vind ik geinig om cadeau te geven of te krijgen (van jezelf). Chips, drop en nootjes vallen ook onder de 100 HEMA-helden, naast knutselspul, maandverband en... nou ja, nog 93 andere handige en/of fijne producten voor een euro.

Zeskleurenpen

O, nog een állerlaatste tip, omdat het mij meteen terugbracht naar ‘vroegah’: zo’n zeskleurenpen met doorkliksysteem. Ik was dol op dat ding. Ook een eurootje.