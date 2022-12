Gezien door Bettien, de kersteditie: bij déze supermarkt is je kerstdiner het goedkoopst

Bij Albert Heijn

€5,99 voor circa 700 gram AH Excellent filet rollade (varken).

€6,99 voor 750 gram AH Excellent gourmetschotel populair.

€5,99 voor 300 gram AH Zaanlander kaasfondue.

Bij Lidl

€9,99 voor 690 gram kalkoenrollade.

€4,99 voor 525 gram vlees-gourmetschotel.

De prijs van kaasfondue wordt helaas niet op de website gecommuniceerd en kan per filiaal verschillen.

Bij Aldi

€3,99 voor 600 gram Prestige schouderrolade (varkensvlees).

€3,49 voor 525 gram gourmetschotel populair.

€3,99 voor 400 gram Zwitserse kaasfondue.

Bij Jumbo

€7,49 voor 500 gram scharrelkiprollade.

€3,99 voor 500 gram Jumbo gourmetschotel basis.

€4,49 voor 400 gram Emmy kaasfondue.

Bij Dirk van den Broek

De prijzen van rollades en gourmetschotels worden helaas niet op de website gecommuniceerd en kunnen per filiaal verschillen.

€3,29 voor 400 gram Milkan kaasfondue.

Bij DEKAmarkt

€5,99 voor 500 gram scharrelkiprollade paddenstoel.

€10,22 voor 870 gram luxe gourmetschotel.

€3,22 per 400 gram Melkan kaasfondue.

Bij VOMAR

€4,99 voor 500 gram Boer’nland filet of procureurrollade.

De prijs van een gourmetschotel wordt helaas niet op de website gecommuniceerd en kan per filiaal verschillen.

€2,99 voor 400 gram Milkan kaasfondue.

Bij PLUS

€3,99 voor 500 gram culinaire filletrollade naturel.

€7,49 voor 650 gram sterren gourmetschotel.

€3,29 voor 400 gram Melkan kaasfondue.

Bij Coop

€5,99 voor 500 gram kiprollade gekruid.

€7,99 voor 440 gram gourmetschotel.

€5,35 voor 400 gram Emmi Zwitserse kaasfondue.

Bij Spar

€10,79 voor 800 gram varkensrollade.

€6,89 voor 440 gram gourmetschotel.

€4,49 voor 400 gram Emmi fondue original.

Bij Hoogvliet

€7,48 voor 900 gram varkensfiletrollade.

€4,66 voor 700 gram gourmetschotel populair.

€4,69 voor 400 gram Emmi kaasfondue.

Conclusie

Het is heel lastig om een goede conclusie te trekken. De rollades zijn er van varkensvlees, maar ook met kip, gekruid en/of gevuld en ook de gourmetschotels verschillen inhoudelijk enorm. Als we alleen naar de prijs kijken, dan is PLUS de goedkoopste met €3,99 voor 500 gram culinaire filetrollade, op de voet gevolgd door Hoogvliet met €7,48 voor 900 gram varkensfiletrollade. Bij de gourmetschotels wordt uitgegaan van zo’n 500 gram vlees per twee personen, maar de grootte van de verpakkingen verschilt enorm. Bij Hoogvliet krijg je de laagste prijs met €4,66 voor 700 gram, gevolgd door de gourmetschotel van Jumbo met €3,99 voor 500 gram. Voor kaasfondue ga je naar VOMAR, daar betaal je voor 400 gram Milkan kaasfondue €2,99.

Ik zocht ook uit welke supermarkt het goedkoopste is voor het kerstontbijt: kerstbrood en roomboter koop je het beste hier. Voor de kerstbrunch of -lunch zocht ik de goedkoopste opties voor gerookte zalm, scharreleieren en kerstkransjes (chocolade en koek).