De reclamefolders staan deze week vol met de twee P’s: Pasen en Plantjes, doe er je voordeel mee. Ik besteedde daar de afgelopen weken al aandacht aan, dus ik ging op zoek naar andere aanbiedingen.

Bij Aldi

Hóe leuk is deze houten buitenkeuken voor kinderen? Niet echt een koopje voor € 69,95, maar je hebt er waarschijnlijk jaren plezier van. Ze hebben ook mooi pastelkleurig buitenspeelgoed (€ 11,99) voor kinderen.

Ook cool, vanaf woensdag: dames- en herenjeans in grote maten voor maar € 12,99. Dit Philips strijkijzer met stoomgenerator (€ 89,99) zou ik ook wel eens willen proberen trouwens. En deze aromadiffuser (€ 19,99) is een lust voor het oog en handig tegen de gourmetgeur na Pasen.

Oh, en nog één dingetje: deze Nijntje dekbedovertrekken (€ 19,99) zijn toch te aaaahhhwwww...

Bij Lidl

Fietsaccessoires: van zadelhoezen tot fietstassen en -kratten (vanaf € 8,99), hopelijk is het lekker weer met Pasen, dan kun je er lekker op uit. Heb je last van hooikoorts? Dan zou je deze Osram luchtreiniger kunnen proberen, een mooie deal voor € 14,99.

Bij HEMA

Ik zou eigenlijk geen aandacht besteden aan Pasen, maar deze beeldige paastompouces zijn te leuk om niet te vermelden (4 voor € 4).

Bij Etos

Bij deze drogist laten ze je alvast nadenken over Moederdag (8 mei), met onder andere leuke, satijnen slaapsetjes (€ 19,99, helaas nog niet online, wel in de folder) of dat setje vrolijke Happy Socks (€ 10,99). Kun je vast een verlanglijstje maken of iets uitzoeken voor de moeder(figuur) in je leven. Veel zonbeschermingsproducten zijn trouwens ook 1 + 1 gratis deze week.

Bij Vomar

Wat vaker buiten bewegen? Bij Vomar zijn de skeelers in de aanbieding (€ 29,99), gelukkig hebben ze ook beschermsets (€ 7,99), beide te vinden in deze folder.

Liever minder actief? De microvezel vierseizoenendekbedden zijn ook in de aanbieding voor € 12,99.

Bij Wibra

Héél schattige babykleding en decoratie voor de babykamer bij Wibra deze week. Het is sowieso een goed idee om er even binnen te lopen, want mijn altijd goed gestylede collega Tara maakte me erop attent dat ze hartstikke leuke Paasoutfits verkopen voor een prikkie. Een blazer in lila of mint (maat 34/36 tot en met 54/56) vanaf € 22,99, de bijpassende broek vanaf € 14,99 én een singletje vanaf € 6,99. De link naar de folder deed het bij mij niet helemaal lekker, maar misschien is het inmiddels gefixt.

Bij Xenos

Ook deze week legt Xenos je huisdier vrij letterlijk in de watten. Vorige week een hangmand, nu een rotan ligbed (€ 59). En – ik wist niet eens dat ze dat óók verkochten – wat dacht je van een panterprint behangetje (€ 19 per rol) om je inner Nel Veerkamp te channelen. Tikkie té? Alleen een panterprint plaid kan natuurlijk ook (€ 6,99). Die rotan kuipstoeltjes die vroeger bij iedereen in de tuin stonden, zijn nu in een nieuw jasje gegoten. En best wel leuk en lekker nostalgisch (kosten nog wel € 119).

Dat was ’m weer voor deze week. Heb je tips, of wil je aanbiedingen van andere winkels zien? Mail me!