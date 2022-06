Een nieuwe week met nieuwe kansen! Het is de week van de nieuwe haring, vanaf woensdag 15 juni is-ie er officieel. En natuurlijk heel veel vaderdagcadeaus, want zondag de 19e is het zover. Maar er valt nog meer leuks te shoppen deze week.

Bij Albert Heijn

Bij Appie koop je twee Hollandse Nieuwe voor € 1,79. Als vaderdagidee hebben ze onder meer UFO-drones (€ 15,99) en speedbootjes (€ 34,95), maar ook de standaard sokken (Happy Socks, € 3,99 per paar) of een heggenschaar (€ 89).

Bij Etos

Hier wordt papa verzorgd met 1+1 gratis op veel gezichtsverzorging, scheerproducten en tot 71% korting op luchtjes. De Happy Socks zijn hier € 10,99 voor 3 paar. Alle vaderdagaanbiedingen vind je hier.

Bij Trekpleister

Een stoer leren BBQ-schort (€ 16,99) of een BBQ-handschoen (zowel links- als rechtshandig, € 5,99) scoor je bij deze drogist. Naast veel cadeaupakketten met douche- of verzorgingsproducten vanaf € 4,99 en mooie aanbiedingen op geurtjes, zoals Nikos Sculpture voor € 14,99 (adviesprijs € 54,99). Niet voor papa (of wellicht indirect): bikini’s voor € 3,49. Voor hem zijn er Nike sneakers voor € 39,99 of Hugo Boss T-shirts voor € 29,99.

Bij Lidl

Voor het warme weer deze week: een standventilator met vernevelingsfunctie om je wat koelte toe te waaien (€ 79,99). De lp is ook weer helemaal terug van weggeweest. Vaderdagideetje voor fans van U2, David Bowie, Bob Marley en meer (€ 12,99 per stuk). De Hollandse Nieuwe kost hier € 2,69 voor 3 stuks. O, en 73 Franse specialiteiten en 43 Caribische specialiteiten voor een prikkie vanaf donderdag 16 juni. Smullen!

Bij Vomar

Hier is de haring € 2,69 voor 4 stuks (beste deal, samen met Aldi). Van Vomar krijgt papa sokken van Tommy Hilfiger (4 paar in een giftbox voor € 14,99), bierproeverijen van o.a. Grolsch en La Trappe vanaf € 7,99 of eau de toilette voor € 2,99. Daarin vind je ook van alles voor op de camping, van luchtbedden (€ 9,99) tot melamine servies (vanaf € 1,49). Daarnaast handnaaimachines (€ 5,99) en kledingstomers (€ 19,99). Vergat ik nog bijna de Crocs voor € 19,99! Bekijk alle aanbiedingen in deze folder.

Bij Action

Een opblaasbaar bodyboard voor vaderlief (vanaf woensdag 15 juni voor € 49,95 per set), of toch een waterhangmat voor de wat meer relaxed types (€ 2,59). Liever niet in of op het water? Een gewone hangmat met frame koop je hier voor € 39,95. Krijgt-ie eindelijk z’n welverdiende rust. Deze Volkswagenbus-tent is ook té leuk voor € 69,95.

Bij Aldi

Ook hier kosten de Hollandse Nieuwe € 2,69 per 4 stuks (beste deal samen met Vomar). Een airfryer voor € 69,99 zodat vader zelf z’n frietjes kan bakken (vanaf zaterdag 18 juni). Verder fijne tuinstoelen vanaf € 44,99 en dit grappige katoenen dekbedovertrek met Volkswagen-bus (140x200 cm, € 19,99). Ja, het is blijkbaar een trend, die VW-busjes. Ze zijn dan ook wel erg leuk.

Dat was ’m weer voor deze week. Heb je tips, of wil je aanbiedingen van andere winkels zien? Mail me.