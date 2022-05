Gezien door Bettien: het beste uit de reclamefolders van 16-22 mei – heel veel waterpret en de lievelingskoekjes van Máxima

Bij Aldi

Het is deze week prachtig weer en je kunt meteen Spaans genieten bij Aldi, met paëlla (400 g voor € 2,99 en sangria voor € 3,99. Vanaf woensdag koop je een familiezwembad (300x201x66 cm) voor € 79,99 en nog veel meer buitenspeelgoed, zoals waveboards en voetbaldoeltjes. Ook vanaf woensdag: leren Zweedse muilen voor maar € 13,99, handig voor in de tuin of op de camping.

Bij Lidl

Lidl viert z’n 25e verjaardag (net als de Libelle Zomerweek, die donderdag van start gaat) met heel veel acties voor maar € 0,99. Mijn oog viel op dit ijs met extra proteïne, een pot van 500 gram voor € 1,69 en dit vogelbadje voor € 4,99 is ook enig. Vanaf donderdag is het fiesta in Zuid-Amerikaanse stijl, met heerlijk vlees, vis en vega opties én de lievelingskoekjes van Máxima (voor € 2,99). Deze regenboog-zwembanden en opblaaszwembaden zijn is trouwens ook een feest voor het oog, vanaf zaterdag 21 mei.

Bij Vomar

Bij de dwaze dagdeals deze week onder andere Ben & Jerry’s ijs 1 + 1 gratis (€ 5,39 voor twee potten dus), en tot 70% korting op Nivea zonbescherming en aftersun (voor € 4,99). Ook een Inventum ventilator/aircooler voor € 39,99, een zweefparasol voor € 49,99 of een terraskachel voor € 39,99 (mocht het je toch nog iets te fris zijn buiten). Je vindt alle aanbiedingen in deze folder.

Bij Trekpleister

Ook buitenpret bij deze drogist, met tuintapijten voor € 13,99, Nivea Sunproducten (tweede voor maar € 1,-), McGregor slippers voor € 12,99 en Mexx teenslippers voor € 9,99. Ook zo’n fan van Laura’s Bakery? Haar bakproducten koop je hier deze week vanaf € 1,99. Deze zwembanden zijn ook leuk, trouwens. Ga je voor een flamingo of een eenhoorn voor € 6,99?

Bij Action

Een kinderopblaasbadje voor € 3,99 – hoe kunnen ze het ervoor maken, hè? Ook bij Action heel veel waterpret deze week, zoals een waterspeeleiland voor € 37,95 maar ook afdekzeilen (scheelt weer schoonmaken) en een zwembad voor je hond. Daarnaast hebben ze alles voor je festival, van wegwerpwashandjes tot een koelrugzak vanaf € 1,69

Dat was ’m weer voor deze week. Ik wens je veel zonnige dagen! Heb je tips, of wil je aanbiedingen van andere winkels zien? Mail me.