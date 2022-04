Ook deze week staan de reclamefolders weer vol met plantjes en andere tuinaanbiedingen. Het mooie weer maakt er nog eens een extra leuk feestje van. Welke aanbiedingen vielen me deze week op?

Bij Vomar

Ik wist het niet, maar blijkbaar bestaat er ook Milka-, Oreo- en Daim-ijs en die is deze week 1 + 1 gratis (€ 3,99) bij Vomar, maar alleen op zaterdag 23 april. De hele folder staat deze week vol met bulkaanbiedingen, dus als je favoriete producten ertussen staan, sla je slag! Ook voor barbecuebenodigdheden kun je hier terecht, van houtskool tot rookchips en tools.

Bij Aldi

De eerste oranje-artikelen verschijnen in de folders. Bij Aldi zijn o.a. de Oranjezoenen (€ 1,79 voor 2x6 stuks) en de oranje chocolade (€ 2,49) in de aanbieding. Dat wordt smullen, de 27e. O, en kijk meteen even bij die ledlampen (€ 5,99), altijd goed om in huis te hebben. Ook hier veel voor de barbecue vanaf zaterdag 23 april. En mijn persoonlijke favoriet zijn deze solarlampen (€ 7,99) voor in de tuin.

Bij Lidl

Het zijn Hollandse weken bij deze supermarkt, en dat betekent onder meer rozekoekentaart (€ 2,99). Rozekoekentaart! Ik ga ook een paar van die groenteplanten halen (€ 5,49, vanaf woensdag 20 april) en ik twijfel nog over dat hondenbed met zonnescherm (€ 22,99). Zul je altijd zien dat onze Roos ernáást gaat liggen. O, en nu het zonnetje weer zo lekker schijnt... ik zou alvast een ventilator (€ 22,99) kopen voordat ze in de zomer weer zijn uitverkocht. Het zijn trouwens ook Italiaanse weken, dus molto bene.

Bij Action

Ook voor betaalbare tuinmeubelen kun je hier terecht. En - hopelijk zet het mooie weer door - dit waterspeelparadijs (€ 29,95) voor de kinderen is natuurlijk geweldig.

Bij ICI Paris XL

Op 8 mei is het Moederdag en in de folder van ICI Paris XL kun je vast je cadeautje uitzoeken. Maar liefst 25% korting op bijna alle geuren en geursets, maar 40% korting ook op de zonbescherming van Lancaster (mijn lievelings) en 20% korting op make-up.

Bij Libelle

Mijn oog viel er dit weekend op en ik wil ’m je niet onthouden: bij een abonnement op Libelle krijg je een fan-tas-tische Burkely-reistas cadeau (t.w.v. € 239,95). Ideaal voor een weekendje weg.

Dat was ’m weer voor deze week. Heb je tips, of wil je aanbiedingen van andere winkels zien? Mail me!