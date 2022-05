Gezien door Bettien: het beste uit de reclamefolders van 2-8 mei – de fijnste cadeaus voor Moederdag om te geven en te krijgen

Zondag 8 mei is het Moederdag, dus de folders staan vol mooie en lekkere aanbiedingen voor alle moederfiguren in je leven, van ontbijtjes tot cadeaus. En dit is hét moment om zelf wat hints te geven aan je dierbaren, natuurlijk.

Bij Albert Heijn

Mijn oog viel op dit Strawberry & Applepie moederdagservies, heel mooi, in die zachte eierschaalkleuren roze en groen (vanaf € 2,29). Ze hebben ook heel fraai hartjesgebak, onder andere deze lieve macarons (6 voor € 3) en veel bloemen, natuurlijk. Mooie tulpen en rozen ook.

Bij Praxis

Van alles voor in de tuin uiteraard, van tuinmeubelen en bbq-spullen tot deze leuke fruitplanten (druif, vijg, pruim, perzik, nectarine, peer of appel voor € 21,99 per stuk). Of een cherrytomaat- of paprikaplant voor € 8,99. Ik vind fruit- en groenteplanten altijd the gift that keeps on giving en word er heel blij van (ja, ik stuur dit artikel ook naar mijn zoon).

Bij Aldi

Een fietsendrager voor je e-bike, ik had er nog nooit bij stilgestaan dat je daar een andere drager voor nodig had. Maar bij Aldi weten ze dat dus wel (€ 299 vanaf woensdag 4 mei). Ook hier veel hartjes voor moederdag, zoals deze heerlijke chocolade (€ 3,99). En deze fraaie kaarsen dan, een twee- of vierdelige set voor € 2,49. En hoewel ik eigenlijk vind dat je geen huishoudelijke apparaten mag geven of mag krijgen voor Moederdag, lijkt zo’n elektrische stoomreiniger (€ 44,99) of robotstofzuiger (€ 169) me wel wat. Maakt het leven makkelijker, toch?

Bij Vomar

Ook hier veel smulwerk voor Moederdag, zoals een aardbeienvlaai voor € 7,99, maar ook folieballonnen voor € 1,99 en eau de parfums voor € 2,99, naast bloemen en planten. Een aardbeienhangplant voor € 4,99, hortensia’s voor € 5,99 en nog veel meer. Zo’n jade gezichtsroller (€ 2,99) of een elektrische gezichtsreiniger (€ 4,99) zijn natuurlijk ook fijne cadeaus. Je vindt alle aanbiedingen terug in de folder van deze week.

Bij Lidl

Een enorme flashback kreeg ik bij deze ‘Liefde is...’-serie, van mokken tot badjassen, hartstikke leuk. Ook Nederlandse romans voor € 5,99 voor boekenwurmmama’s en cd-boxen voor de luistermoeders (Dolly Parton! Beegees, Eagles... € 8,99). Ook hier een stoomreiniger in de aanbieding voor € 39,99. En het is weer Alpenfest, dus als je – net als ik – dol bent op pretzels, spätzle, strudel en Mozartkugeln, dan zie ik je van de week daar :)

Bij Kwantum

Hóe leuk zijn deze krukjes in dierenvorm (€ 49)? Beetje off topic in een Moederdagspecial, maar ze hebben hier heel veel leuks voor de kinderkamer. En gelukkig ook mooie tuinaccessoires, zoals buitenkleden (vanaf € 10).

Bij Trekpleister

Alleen online te bestellen, maar wel tof: Calvin Klein-tassen vanaf € 27,99. Hier ook geurtjes, romans en thrillers voor € 3,99, puzzelboekjes voor € 1,69 en puzzels vanaf € 6,99 voor moeders die een rustmomentje hebben verdiend (alle moeders, dus).

En last but not least: het állerleukste cadeau voor Moederdag is natuurlijk een bezoekje aan de Libelle Zomerweek. Er is nu een speciale aanbieding: 2 tickets voor Libelle Zomerweek + koffie met gebak voor slechts € 39,95. Deze actie is geldig tot en met 8 mei, dus wees er snel bij!

Dat was 'm weer voor deze week.