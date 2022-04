Gezien door Bettien: het beste uit de reclamefolders van 25 april tot 1 mei – en híer scoor je de goedkoopste oranje tompoucen

De folders kleuren uiteraard oranje deze week, aan lekkers geen gebrek. Van donuts tot aperol... dat wordt smullen op Koningsdag! Ik heb bij elke supermarkt ook de beste aanbieding voor 4 oranje tompoucen voor je opgezocht.

Bij Jumbo

Het is euroshow bij Jumbo, met heel veel artikelen voor – je raadt het al – een euro, zoals mango’s en aardappelen, maar ook Starbucks koffie, Mora snackbroodjes, slavinken of Zuivelhoeve yoghurt. Deze week zijn hier ook de witte asperges het goedkoopst (€ 3,50 voor 500 gram). Hier kosten de oranje tompoucen 4 voor € 3,29.

Bij Vomar

De Nivea-zonbescherming en aftersun zijn deze week in de aanbieding. Alle producten (adviesprijs € 12,99 - € 16,99) voor € 4,99. Hartstikke belangrijk om je goed in te smeren nu de zonsterkte zo hoog is. Die terraskachel voor € 39,99 is ook een leuke voor moeder- of vaderdag. En die elektrische kinderstep (ik zou wel meteen ook een helmpje aanschaffen) voor € 69,99 is ook een goeie deal. Twee luxe oranje tompoucen kosten deze week € 1,49 (dus 4 voor € 3).

Bij Aldi

Het zijn de ‘allemaal naar Aldi-weken’, dus hier zit je goed voor je dagelijkse boodschappen. Voor € 1,99 koop je daarnaast een nieuw leesbrilletje, zodat je geen aflevering van deze rubriek meer mist. Of trekkingschoenen (vanaf woensdag) voor € 19,99. En die laptoptafel waaraan je staand kunt werken kost € 39,99. Vier oranje tompoucen kosten hier € 1,99!

Bij Trekpleister

Op zoek naar een merkzonnebril? Bij Trekpleister kun je nu een Calvin Klein zonnebril aanschaffen voor € 34,95 (moederdagtip!). Online hebben ze ook nog Levi’s T-shirts (2 voor € 24,99).

Bij Lidl

Bij Lidl haal je 4 oranje tompoucen voor € 1,69 (BESTE DEAL!). Vanaf donderdag hebben ze aanbiedingen uit het Midden-Oosten (mijn lievelings!) vanaf € 0,39 en Portugal en Spanje vanaf € 0,79. Falafelmix, döner, gazpacho of churros... wat kies jij? Als je me zoekt, sta ik deze week daar.

Bij HEMA

Bij de bekendste tompoucenleverancier van Nederland zijn de oranje tompoucen deze week € 0,75 per stuk én 3 + 1 gratis, wat ervoor zorgt dat je voor 4 tompoucen € 2,25 kwijt bent. Of je kiest voor de tompoucevlaai voor € 12,50. Ze hebben zelfs een Lowlander oranje tompoucenbiertje voor € 2,50 per blikje. Daarnaast is veel make-up in de aanbieding met 40 % korting. Die L.A.B. premium huidverzorgingslijn is ook een moederdagtip waard.

Bij Albert Heijn

Bij de Appie hebben ze geinige oranje soesjes met gezichtjes (11 voor € 2,62), donuts én natuurlijk oranje tompoucen (4 voor € 2,25). Maar ook Kamado barbecues vanaf € 249 (wat een geld, hè, maar de adviesprijs is bijna het dubbele) voor lange zomeravonden. Gelukkig is het ook plantjesmarkt (vanaf € 0,99 per stuk).

Dat was ’m weer voor deze week. Heb je tips, of wil je aanbiedingen van andere winkels zien? Mail me!