De zomervakantie is in aantocht, dus het wemelt van de aanbiedingen van zonnige artikelen. Kijk maar!

Bij Albert Heijn

Ze blijven trekken, hoor, die geinige hamsters. Als strandset, luchtbed, sokken of knuffels. En die Shaun het schaap-koffer is ook heel leuk. Verder vakantiedeals op Hartman tuinstoelen (2 voor € 249), dashcams (€ 99), campingbedjes (vanaf € 59) en 2-persoons pop-uptenten (vanaf € 79).

Bij Lidl

Mobiele airconditioner (€ 189) of torenventilator (€ 14,99) nodig tegen plaknachten? Dan moet je naar Lidl.nl. En met het warme weer wordt zo’n robotstofzuiger (met dweil!) ook steeds aantrekkelijker (€ 149). Dat scheelt weer klotsoksels. Om de kinderen bezig te houden tijdens de vakantie is deze tekenkoffer misschien wel iets (€ 19,99) of toch dat zwembad (€ 129)?

Bij Trekpleister

Ook hier is het volop zomer, met veel slippers van onder andere Havaianas en Adidas (vanaf € 14,99) en een opblaasbaar zwembad (€ 14,99). En zie je jezelf ook al flaneren met zo’n beeldige rieten shopper (€ 11,99)? Voor de kinderen kan de vakantie(voor)pret beginnen met boeken- of tijdschriftenpakketten (€ 3,99) en ander speelgoed.

Bij HEMA

Sinds het verdwijnen van V&D is ook de beroemde schoolcampus er niet meer, en HEMA lijkt die positie te willen overnemen met een folder vol fijne spullen voor het nieuwe schooljaar, dat in september begint. Echt een bezoekje waard! Ik zie de schoolfolder nog niet online staan, maar dat zal vast niet lang meer duren.

Bij Action

Je favoriete budgetketen heeft nu ook eigen merchandise, in navolging van onder meer Zeeman, Wibra en Febo: Action-badslippers (€ 3,99), vesten (€ 7,95), sokken (€ 2,49) en boxershorts (€ 2,49). Heerlijk, toch!

Bij Vomar

Bij deze supermarkt koop je ventilators (€ 39,99), maar ook gezellige hangstoelen met kussen (€ 19,99) of een Curver cool bar voor je buitenborrels of op het strand (€ 29,99). Even scrollen naar pagina 22 en 23 van deze folder. En ook hier Havaianas-slippers voor € 14,99.

Bij Aldi

Bij Aldi viel me dit prachtige houten klimrek op voor € 59,99. Lijkt me een recept voor uuuuuren tuin- of huispret. Ze zitten deze week sowieso goed in de kinderspullen. Ook lieve sandaaltjes (€ 7,99), dierenkussens (€ 7,99), pyjamaatjes (€ 7,99) en dekens (€ 9,99). En deze Cocomelon-knuffel voor € 12,99. Is dat een ding? Ik vind ’m een beetje eng...

Bij Kruidvat

Ook hier zijn de badslippers van bekende merken als Havaianas, Tommy Hilfiger, Adidas en Björn Borg met extra 10 procent korting. Daar krijg je de zomer wel van in je bol (vanaf € 14,99). En de nieuwe collectie van Patty Brard is er. Ik hoorde laatst dat daar altijd een run op is in de winkel, dus wees er snel bij. Van spijkerjasjes tot strandtassen en tuintapijt, veelal voorzien van zo’n gezellige panterprint.

Dat was ’m weer voor deze week. Heb je tips, of wil je aanbiedingen van andere winkels zien? Mail me.