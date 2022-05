Gezien door Bettien: het beste uit de reclamefolders van 30 mei t/m 5 juni – kekke kattenhuisjes en merkkleding

Het was goed zoeken deze week, naar de leukste aanbiedingen. Blijkbaar houdt de detailhandel de adem in totdat ze vól op de Vaderdagcadeaus kunnen inzetten. Maar ik heb toch nog wel wat aardigs gevonden.

Bij Trekpleister

Nu het deze week niet zulk héél lekker weer is – en met de zomervakantie in aantocht – zijn deze Jumbo geschiedenispuzzels (950 stukjes, € 8,99) wel een leuke deal. Hier vind je uiteraard ook vaderdagcadeaus, van bad & doucheproducten (vanaf € 5,99) tot scheerapparaten (vanaf € 19,99). Maar het allerleukste is dit kattenhuis in de vorm van een tv (€ 2,99)

Bij Action

Zomeroutfit voor hem, haar of de kids voor een prikkie? Dan ben je hier aan het juiste adres. Van (kinder)jurkjes tot deze énige dierenoortjes-haarklemmen voor maar € 0,99. En blijkbaar is het SUP-board hét ding van 2022, hier koop je er eentje voor € 189,-. In de webshop zag ik ook een buitendouche (€ 99,95), lijkt mij zalig op warme zomerdagen.

Bij Aldi

Vanaf woensdag 1 juni zijn er diverse reisspellen voor € 8,99: Rolith, Sequence en Triominos, maar ook Domino, Vier op een rij en Yahtzee voor maar € 2,99. Ook hier puzzels (1000 stukjes) voor € 9,99. Al toe aan een (tuin)feestje? Aldi heeft een party-soundsysteem met roterende leds en microfoon voor € 89,99. En, alvast voor Vaderdag of voor de zomer, alles voor de bbq en alles voor de camping (van picknickkoeltassen tot opvouwbare hangmatten).

Bij Lidl

Ik weet niet precies wat je moet met een smoothiemaker to go, maar mocht jij wél onderweg een verse smoothie willen maken, dan moet je naar Lidl vanaf woensdag 1 juni of shoppen op Lidl.nl. Hij kost € 17,99. Ook leuk: het boek Veggie koken met Sonja Bakker (en al die andere chefs van wie ze recepten ‘leende’, vermoed ik) voor € 4,99. Ook vanaf woensdag: Nike en Hummel herenkleding vanaf € 3,99. Vanaf zaterdag 4 juni ook leuke damesjurkjes vanaf € 8,99

Bij Vomar

Lekker sportief bezig? Hier scoor je deze week Adidas sportkleding en accessoires vanaf € 9,99. Shorts, sportbeha’s, hoodies, joggingbroeken en diverse shirts... rennen maar. Daarnaast kleurrijk servies, keukendoeken, koeltassen, boeken en ijsblokjesvormpjes voor in je zomercocktails. Spot alle aanbiedingen in deze folder. Laat de zomer maar komen!

Dat was ’m weer voor deze week. Laten we hopen dat de zon gauw weer gaat schijnen. Heb je tips, of wil je aanbiedingen van andere winkels zien? Mail me.