Gezien door Bettien: het beste uit de reclamefolders van 4 t/m 10 juli – van Nike tot Nijntje

Bij Vomar

Bij deze supermarkt zijn ze al helemaal voorbereid op de zomervakantie, met reisspellen (€ 3,99), koeltassen (€ 3,99), teenslippers (€ 2,99) en echt leuke reiskleding in zomerse pastels (hoodie, sweaters en sweatpants vanaf € 9,99). Je vindt alles terug in deze folder.

Bij Aldi

Vanaf woensdag 6 juli scoor je bij Aldi van alles voor je huisdier. Van een hondenzwembad (€ 17,99) tot een krab- slaap- en speelplek voor je kat (€ 7,99). Stevige wandelschoenen hebben ze ook, voor hem en haar (€ 19,99). En als dat mooie weer zo aanhoudt, kunnen de kinderen zich helemaal uitleven met dat kleurrijke zwembad met glijbaan (€ 49,99) of die regenboogsprinkler (€ 21,99). Ze hebben trouwens ook leuke (plus size) vrijetijdskleding in de aanbieding deze week (vanaf zaterdag).

Bij Lidl

Niet alleen HEMA heeft een leuke back to school-collectie, ik schreef er vorige week al over, maar ook Lidl doet lekker mee. Van Nike rugzakken (€ 21,99) en lunchboxen (€ 5,99) tot pennen (€ 1,99) en meer. De hele collectie vind je hier. O, en vanaf donderdag 7 juli is het weer ‘Midden-Oosten’-specialiteiten scoren.

Bij HEMA

Houdt de warmte aan, dan heb je deze zomer veel plezier van een ventilator. Bij HEMA zag ik mooie, retro exemplaren vanaf € 30 (voorzien van moderne technieken uiteraard). En de sale is er al gestart.

Bij Trekpleister

Nijntje Pluis, wie kent haar niet? Ik koop standaard iets uit de collectie voor de babyshowers van mijn Libelle-collega’s. Altijd succes. Bij Trekpleister hebben ze heel veel leuke Nijntje-spullen deze week. En dan heb je natuurlijk ook deze supervrolijke Ibiza-shopper met pompoms nodig om ze in mee te nemen (€ 7,99).

Dat was ’m weer voor deze week. Heb je tips, of wil je aanbiedingen van andere winkels zien? Mail me.