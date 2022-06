Terwijl mijn lieve collega’s op festivals in een soort waterballet terechtkwamen en in delen van Nederland de straten onder water staan, tik ik aan de woonkamertafel deze rubriek. Wat ontzettend jammer dat de zon niet wat vaker scheen, in dit lange weekend voor velen. Gelukkig vielen de foldertjes wél op de mat (dank aan de lieve bezorger die door weer en wind gaat!).

Bij Aldi

Naast de ‘gewone’ aanbiedingen aan boodschappen, hebben ze bij Aldi vanaf woensdag veel leuke kleding: tops, shirts, broeken en zomerjurkjes vanaf € 6,99. Leuk om even doorheen te struinen. En zo’n waterhangmat voor € 9,99, daar zie je jezelf toch al in chillen? Vanaf zaterdag 11 juni mag het echt wel lekker weer worden, dan zijn er waterpistolen (€ 6,99), windschermen (€ 19,99), strandparasols (€ 9,99) en zelfs een trampoline met veiligheidsnet (€ 189). Voor vaderdag zijn er shirts, T-shirts en McGregor-slippers (€ 9,99) en -sneakers (€ 29,99), naast scheer- en groomapparaten. Je vindt alles in deze folder.

Bij Etos

De vaderdagaanbiedingen bestaan hier uit Calvin Klein boxers (3 voor € 29,95), Tony Chocolonely-pakketten (vanaf € 5,99), Happy Socks (3 pag voor € 10,99), een digitale telefoonoplader/wekker (handig!) voor € 14,99 en de redelijk voorspelbare doucheproducten en geurtjes. Je vindt ze allemaal hier. Ben trouwens heel benieuwd naar die nieuwe Gilette Venus Satin Care-scheerproductenlijn voor vrouwen, die belooft te werken tegen irritatie en ingegroeide haren, deze week met 35% korting (vanaf € 10,07).

Bij Trekpleister

Ook bij deze drogist heel veel geurtjes en doucheproducten voor vaderdag, met en zonder sokken. Waarom geven we eigenlijk sokken op vaderdag? Ik geloof niet dat ik er heel blij van zou worden als ik ze kreeg. Nou ja, als je er toch bent, kijk dan ook even naar die leuke slippertjes voor maar € 7,99. Op Trekpleister.nl zag ik leuk speelgoed voor kinderen, hobby-artikelen én Satisfyer seksspeeltjes vanaf € 24,98. Als je niet weet welke vibrator je moet kiezen, neem dan deze (gratis tip van die vrouw van die sekscolumns). De Janneke Brinkman-collectie is er ook weer, trouwens.

Bij Lidl

Vanaf donderdag 9 juni Afrikaanse én Italiaanse specialiteiten bij Lidl, heel veel gereedschap en speelgoed. Lekker breed, dus. Die Marokkaanse harrira (linzensoep) voor € 1,89 en die ribroast kroketjes lijken me heerlijk, net als de melktaartjes en de koekjes. Het Italiaanse assortiment wil ik altijd helemaal (ga ik niet doen, maar toch), van de buffelmozzarella (€ 5,99) tot de potten Amarena-kersen (€ 2,69) die zalig zijn op een bolletje vanille-ijs. O, en als uitsmijter vanaf zaterdag 11 juni die hilarische Lidl festivalkleding: T-shirts, slippers, shorts, sokken... met het Lidl-logo prominent erop. Fantastisch.

Bij Vomar

Deze week bij Vomar: neushaar- en baardtrimmers voor pa en heel veel leuks voor je huisdier, hoewel dierendag nog ver weg is. Van kattenspeelsets en krabpalen tot koelmatten (mocht die zomer er óóit nog komen) en waterflessen voor onderweg. Die kattenplacemats zijn ook erg leuk, trouwens. Daarnaast buitenspeelgoed: van bellenblaaszwaarden en zwembaden tot skateboards en zomerboeken. Je vindt ze allemaal in deze folder.

Dat was ’m weer voor deze week. Heb je tips, of wil je aanbiedingen van andere winkels zien? Mail me.