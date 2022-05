Gezien door Bettien: het beste uit de reclamefolders van 9-15 mei – de opblaasjacuzzi’s zijn er weer!

Bij Aldi

Hij is er weer! Vanaf vrijdag 13 mei kun je de opblaasjacuzzi voor 3 personen kopen voor € 349 (niet goedkoop, wel een koopje). Lijkt me echt zalig. Dat blad waarmee je een bierkrattafel kunt maken, is trouwens ook grappig (€ 34,99), net als die opblaasstoel voor € 26,99. Verder veel kledingdeals, mooie pannen en meer tuinspullen deze week. Kijk maar even mee in de folder.

Bij Lidl

Het is mega merk-mania bij deze supermarkt, met heel veel boodschappen van A-merken voor een zacht prijsje. Vanaf woensdag 11 mei is alles voor in de tuin in de aanbieding, zoals deze leuke solarlampenketting (€12,99) maar ook ligbedden (€ 59,99) en bijpassende ligstoelkussens (€ 17,99). Vanaf zaterdag veel mode, zoals deze leuke jeansjurkjes voor € 9,99.

Bij Trekpleister

Deze Scholl-massageslippers voor maar € 16,99, daarvoor ren ik deze week (voorzichtig) naar Trekpleister. En mocht je nog een luchtbed zoeken (voor de vakantie?), dan kun je hier nu ook terecht (eenpersoons € 29,99, tweepersoons € 34,99).

Bij Vomar

Heel veel aanbiedingen voor €1, van dierenvoer tot ijsjes (wat een lekker weer, hè!) En om je summer body te realiseren: sportspullen, van push-up boards tot weerstandsbanden (vanaf € 4,99) en mijn persoonlijke ‘altijd goed voor enorme spierpijn’-sportaccessoire, het wieltje, is er ook. En veel buitenspeelgoed voor de kids. Het staat allemaal in deze reclamefolder.

Bij Wibra

Wibra heeft deze week ‘fanartikelen’ in de aanbieding, werkelijk alles met het logo van de bekende winkelketen erop. Van T-shirts en mokken tot dit hilarische Dasty-luchtbed (€ 7,50). En had je hun nieuwe mascotte al gezien? Wieb is een soort neefje van Artis de Partis, heel zoet.

Bij Kruidvat

Ook hier deze week een opblaasjacuzzi (€ 359, alleen online te bestellen) en Calvin Klein-kleding vanaf € 14,99, Kipling-tassen vanaf €32,99 (ik ga weer rennen!) en Björn Borg-sneakers voor € 44,99 (allemaal online).

Dat was ’m weer voor deze week. Heb je tips, of wil je aanbiedingen van andere winkels zien? Mail me!