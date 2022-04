Bij Jumbo

Laten we deze week beginnen met de opvallendste reclamefolder van de week: die van Jumbo. Ik dacht even dat ze vergeten waren ’m op maat te snijden bij de drukkerij, maar deze meterslange folder is gewoon een heerlijk paasbuffet op (bijna) waar formaat. Héél leuk gevonden, Jumbo! Hij staat boordevol lekkers voor de Paasdagen, een genot voor het oog (en straks ook voor de mond, denk ik zo).

Bij Xenos

Hier was ik laatst voor het eerst sinds lange tijd weer eens binnen, en ik was onder de indruk van de veranderingen die de keten heeft ondergaan. Zóveel leuke spullen! Deze week is het servies in de aanbieding (3 + 1 gratis). En deze te geinige macramé hangmand voor de kat (€ 19,99) wilde ik ook meteen. En ik héb niet eens een kat.

Bij Action

Bij de kleineprijzenketen is vanaf woensdag 6 april de schoonmaakazijn in de aanbieding (€ 0,58). Daar krijg je álles mee schoon: de groene aanslag op je terras, je gaspitten, je toilet, je glazen douchedeuren, je waterkoker en nog veel meer. En nu dus ook nog eens spotgoedkoop. Ook grappig: lippenbalsems (€ 0,99) in de ‘smaken’ Pepsi, Mentos, Reese’s en meer. Ze hebben ook al hun artikelen onder de € 1 verzameld in een handig overzicht. Oja, en die stoomreiniger (vanaf woensdag, € 79,98) is ook lekker voor de voorjaarsschoonmaak, mocht dat mooie weer eens terugkomen.

Bij Aldi

Vanaf woensdag kun je bij Aldi een gasgrill/BBQ voor € 149 kopen voor als het buitenkookseizoen weer aanbreekt, en die vuurbestendige grillpannen (€ 12,99) zijn er ook fijn bij. Kun je heerlijk brood in bakken, als je tenminste weer/nog bloem kunt vinden. Bij mij in de buurt is het overal uitverkocht, net als de zonnebloemolie. O, en kijk nog even naar deze té leuke metalen plantenhangers voor € 9,99.

Bij Lidl

Echt van alles en nog wat in de folder deze week: van Tefal-snelkookpannen (€ 49,99) tot keukenmachines (€ 44,99) en bewaardoosjes (vanaf € 3,99), vanaf zaterdag 9 april. Mijn oog viel vooral op deze unicorn-lunchbox (€ 2,99) en die gezellige lunch- of yoghurtbeker (€ 5,99). Het is op woensdag 6 april ook tuinmarkt bij deze supermarktketen.

Bij Vomar

Ik sta elke week weer te kijken van de artikelen in de partijvoordeel van Vomar. Ooit overwogen om zelf te vloggen? Hier (even de folder doorbladeren) haal je alles om te beginnen, van een fotostudio (vanaf € 8,99), ringlampen (€ 8,99) of een tripod met lamp (€ 6,99). Bij de lancering van Libelle TV hadden we ooit een vlogwedstrijd, hartstikke leuk. Ik ben benieuwd naar het resultaat.

Niet vergeten: Boekenweek!

Van 9 t/m 18 april is het weer Boekenweek en krijg je bij aankoop van € 15 aan boeken het boekenweekgeschenk, geschreven door Ilja Leonard Pfeijffer.

Goed, ook deze week valt er weer veel leuks te scoren. Heb je tips, of wil je aanbiedingen van andere winkels zien? Mail me!