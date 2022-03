Gezien door Bettien: het leukste uit de reclamefolders van deze week (28 maart t/m 3 april)

Het zal je niet zijn ontgaan, over drie weken is het Pasen. De folders staan vol lekkernijen, vorige week schreef ik al over de Delicieux Paasfolder van Lidl, maar deze week wil je die van HEMA en AH écht even zien. Wat een smakelijk feest is dat!

Bij Albert Heijn

Bij Appie deze week heel veel ‘2e gratis’- aanbiedingen, dus goed om te kijken of ze je favoriete producten hebben.

Ik werd verder blij van deze reistas in panterprint voor € 19,95. Deze HIP to go-schaaltjes, drinkflessen en andere accessoires zijn niet alleen praktisch, maar ook mooi (vanaf € 2,99). En misschien heb ik onder een steen gelegen, maar ik wist niet dat Albert Heijn (elektrische) fietsen en mountainbikes verkocht. Zéker geen koopje, maar wel hip, zo’n elektrische fatbike (€ 1799,-).

Bij Action

Ook zo genoten van het zalige weer, afgelopen weekend? Bij Action zijn de tuinkussens in de aanbieding, vanaf € 1,57 voor een gezellige kussenhoes. En ze hebben leuke, betaalbare tuinmeubelen, zoals palletbanken voor € 59,95 en zelfs een complete tuinset (vanaf 30 maart voor € 79,95) bestaande uit een bankje, twee stoelen en een tafel.

Bij Etos

Bij deze drogist gaan ze naar eigen zeggen ‘helemaal los’ deze week, met heel veel producten 1+1 gratis. Van gezichts- en haarverzorging tot deo’s, make-up, voetverzorging en tandpasta. Ik weet natuurlijk niet wat jouw favoriete merken zijn, maar ik denk dat ik maar eens zo’n collageenbehandeling (2 stuks vanaf € 3,73) ga proberen. Schijnt wonderen te doen voor je huid. En dat wellness-arrangement voor twee personen voor € 75 inclusief een hotelovernachting is ook een fijne deal.

Bij Hornbach

Niet echt een gezellige winkel, maar wel goeie tuindeals deze week. Van vlinder- en bijenplanten tot groente- en kruidenplanten, siergrassen, vaste planten, bodembedekkers... afijn, je kunt het zo gek het niet bedenken of ze hebben het. Dat wordt genieten in de tuin of op het balkon. Ik ben vast niet de enige die denkt aan een (bescheiden) moestuintje nu de boodschappen steeds duurder worden.

Bij Trekpleister

Ook hier veel pakketvoordelen deze week, van 1+1 gratis tot 4 voor een tientje. Mijn oog viel op de fietstassen en -accessoires vanaf € 5,99.

Bij Lidl

Ook bij deze supermarktketen mogen we eropuit met de (elektrische) fiets. Ze zijn nog steeds niet goedkoop (vanaf € 849,-), maar meer dan 30% korting is natuurlijk wel een fijne aanbieding.

Vanaf woensdag 30 maart zijn er weer veel plantjes in de aanbieding, fuchsia’s, geraniums en rhododendrons vanaf € 3,49. Of zo’n prachtige tulpenboom of magnolia voor € 5,99 (vanaf zaterdag 2 april).

Ook vanaf zaterdag: huishoudartikelen, van een stoomreiniger (€ 69,99) tot een strijkplank (€ 29,99) of – lijkt mij handig – een stoomborstel om zelf je kleding te stomen (€ 24,99).

Bij Vomar

Daar moet je zijn op zaterdag 2 april als je een opblaasbare jacuzzi zoekt. Voor € 279 is-ie van jou. Ze hebben de hele week dagaanbiedingen trouwens. Robotstofzuigers op maandag (€ 49,99), Kärchers (vanaf € 39,99) op dinsdag, een sapcentrifuge op woensdag (€ 29,99), een airfryer op donderdag (€ 59,99), een windscherm op vrijdag (€ 49,99) en nog veel meer. Afijn, alles staat in deze folder.

Bij Aldi

Vanaf woensdag 30 maart kun je bij Aldi een 50" smart-tv kopen voor 349,-, niet echt een kassakoopje, maar toch een mooie deal. Vanaf die dag ook veel voor in de tuin, van meststoffen, plantenbakken tot (vaste) planten.

Die kruiden op stam zijn leuk (5,99), en ik twijfel nog tussen een kersen- en een pruimenboom (4,99). Voor de komende dagen is zo’n fietscape of regenbroek (9,99) ook geen overbodig luxe, hoorde ik. Daarna komt die fietsatlas (6,99) wellicht van pas.

Goed, ook deze week valt er weer veel leuks te scoren. Heb je tips, wil je aanbiedingen van andere winkels zien? Mail me!