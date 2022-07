Gezien door Bettien: híer zijn nu oliebollen te koop

Het is hartje zomer, we genieten van de zalige zon en/of de zomervakantie, maar in de supermarkten lijkt het wel winter.

De eerste kruidnoten

De eerste kruidnoten zijn alweer gesignaleerd, middenin het hittegolfje van half juli. Dat fenomeen deed een paar jaar geleden zijn intrede en kan nog altijd op veel reacties – zowel positief als negatief – rekenen. Ook op de Libelle-redactie zijn de meningen verdeeld, hoewel we unaniem vielen voor deze heerlijke zomerse recepten met kruidnoten.

Oliebollen in de zomer

En dan denk je wellicht dat het niet gekker kan? Jawel, hoor! Bij Lidl hebben ze vanaf vandaag Oud-Hollandse specialiteiten in de aanbieding en daar haal je nu dus gewoon oliebollen (voor € 0,39 per stuk).

Zitten we binnenkort niet aan een ijsje, maar aan een kom snert?