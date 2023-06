Libelle Beeld Jeannette Huisman

Wij zoeken jou!

Gezocht: modellen voor een kapselproductie in Libelle

Voor de nieuwe Libelle x Rob Peetoom kapselproductie in Libelle 43 (najaar 2023) zijn we op zoek naar leuke fotogenieke (50+) vrouwen. We zoeken allerlei modellen: van kort tot half lang haar, in elke haarkleur,- en structuur. Kort, bob, lob, pony, brunette, blond, rood, grijs, steil, krul en kroes. Lijkt het je leuk om voor ons op de foto te gaan én ben je 50+? Geef je dan nu op.