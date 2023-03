Gezonder leven? Hybride werken is hét antwoord!

Dat blijkt uit recent onderzoek van het IWG (International Workplace Group) onder meer dan 2000 hybride werknemers. De tijdwinst door minder woon-werkverkeer leidt onder andere tot, jawel, gewichtsverlies, gezondere kookgewoonten, een betere mentale gezondheid én meer slaap.

Meer bewegen

Tuurlijk, dat blokje om tijdens de lunch is hartstikke gezond, maar meer dan dit half uurtje beweging per dag zit er op drukke kantoordagen niet in. Waar werknemers die dagelijks naar kantoor gaan gemiddeld zo’n 3,4 uur lichaamsbeweging per week krijgen, krijgt een hybride werknemer er 4,7. Thuiswerken (of vanaf een flexwerkplek) zorgt voor een andere structuur in je dag, waardoor er meer wordt gewandeld, hardgelopen en zelfs aan krachttraining wordt gedaan.

Niet verkeerd, als je bedenkt dat beweging een grote rol speelt bij afvallen en het verhogen van je levensverwachting.

Meer slaap

Ook niet onbelangrijk: hybride werkers slapen gemiddeld langer dan mensen die elke dag naar hun werkgever gaan. De extra tijdswinst door het wegvallen van reistijd staat zelfs gelijk aan 71 uur meer slaap per jaar! Dat is 19 minuten per dag.

Door niet gehaast de deur uit te hoeven heb je bovendien meer tijd voor een fijne ochtendroutine, wat garant staat voor een succesvolle en productieve dag. Win-winsituatie dus!

Vers en voedzaam

Niet alleen meer bewegen, ook je eetgewoontes spelen een belangrijke rol bij gewichtsverlies. 70% van de ondervraagden blijkt door hybride werken de tijd te hebben om elke dag een gezond ontbijt klaar te maken. Het wegvallen van reistijd biedt bovendien de gelegenheid om doordeweeks verse en voedzame maaltijden te koken, met meer groenten en fruit. En die kun je dan weer meal-preppen voor de dagen dat je wél naar kantoor gaat. Handig! En hoewel de snoepkast nooit ver weg is als je thuis werkt, geven de ondervraagden juist aan mínder te snoepen bij hybride werken.

Het resultaat? 42% is sinds de veranderende werkomstandigheden door de pandemie tussen de 5 en 10 kg afgevallen. Bijna een kwart is zelfs méér dan 10 kg kwijt.

Betere mentale gezondheid

Vier op de vijf hybride werkers geeft aan productiever te zijn dan vóór de pandemie, toen de werkvloer nog de norm was. Productiever werken betekent meer vrije tijd, waardoor het niet gek is dat twee derde aangeeft een betere geestelijke gezondheid te hebben dan voorheen. De meeste ondervraagden besteden hun tijdswinst aan familie en vrienden, sporten en wandelen. Allemaal factoren die een positieve invloed hebben op je mentale gezondheid.

Allemaal leuk en aardig, dat thuiswerken, maar hoe doe je het als je kinderen hebt rondrennen? In onderstaande video geeft gezinsvlogger Doortje tips.

Bron: IWG