Goed nieuws voor de Libelle Zomerweek!

Vanaf vrijdag 25 februari wordt de laatste stap gezet in het versoepelen van de coronamaatregelen. Die laatste stap is ook een mooie voor de Libelle Zomerweek. Vanaf die datum zijn een vaste zitplaats en een mondkapje in de horeca en op evenementen niet meer verplicht en is er voor toegang tot evenementen als de Zomerweek een officiële PCR-test niet meer nodig.

Tickets bestellen

Een Zomerweek als vanouds, wij kunnen niet wachten! Van 19 tot en met 25 mei vindt de extra feestelijke 25e editie van de Libelle Zomerweek plaats in de Expo Haarlemmermeer. Hét feest voor vriendinnen, zussen, moeders, dochters en collega’s! Geniet samen van spetterende optredens, lekker eten en shop bij de leukste merken tijdens deze extra feestelijke editie. Vier jij het met ons mee? Bestel je ticket in de voorverkoop en betaal € 15,95 per ticket in plaats van € 20,95 (excl. € 2,95 servicekosten). Deze ‘Vroege Vogel’ prijs is geldig tot en met 29 maart.

Bestel hier jouw ticket.

Twijfel je nog? Zó leuk was de laatste editie in 2019: