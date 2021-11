Gouden combinatie: kaassoesjes met geitenkaas

Voor 35 soesjes • 90 g boter, in blokjes • Snuf zeezout • Snuf nootmuskaat • 125 g bloem • 4 eieren • 125 geraspte oude boerenkaas (Gruyère of Comté) • Versgemalen zwarte peper • 250 g zachte geitenkaas • 200 g roomkaas • 1 geroosterde paprika • 1 handvol verse muntblaadjes • 4 el jalapeño, uit de pot Bereiden: 35 min. Bakken: 25 min. + afkoelen. Kcal.: 90 p.st.

Verwarm de oven voor op 200 °C. Breng boter, zout en nootmuskaat met 250 ml water aan de kook in een steelpan. Roer tot de boter is gesmolten. Neem de pan van het vuur, voeg de bloem toe en roer met een houten lepel tot een glad mengsel en ga door op laag vuur tot het deeg loslaat van de bodem en mooi glanst. Neem de pan van het vuur en laat het deeg iets afkoelen. Klop de eieren los en roer ze scheut voor scheut door het deeg, blijf roeren tot het ei is opgenomen. Gebruik de mixer of roer krachtig, dit is zwaar werk. Meng op het laatst de kaas en wat zwarte peper erdoor. Doe het deeg in een spuitzak en spuit 35 bergjes op een ingevet bakblik met wat tussenruimte, de soesjes dijen nog wat uit. Druk de puntjes glad met een natte vinger. Bak de soesjes in circa 20 min. goudgeel. Zet de oven uit, laat de soesjes 5 min. staan om te drogen. Laat ze daarna buiten de oven afkoelen en maak de vulling. Draai de geiten- en roomkaas met de paprika, muntblaadjes en jalapeño in de keukenmachine tot een zachte rode crème. Doe dit mengsel in een spuitzak. Maak aan de onderkant van de soesjes een sneetje, zet de spuitmond erin en vul ze met de crème. Serveer meteen, als de soesjes nog lekker krokant zijn. Vooraf maken kan ook: leg de vulling in de spuitzak in de koelkast en bewaar de soesjes in een luchtdichte zak buiten de koelkast.