Graaft jouw hond in z’n mand? Dit is waarom-ie dat doet

Graven is natuurlijk gedrag voor een hond. Grote kans dat je het hem in het bos of op het strand ook ziet doen. Maar waarom zo agressief richting z’n mandje? Dat zit zo:

1. Hij probeert z’n bedje comfortabel te maken

Dit is de meest voor de hand liggende reden. Je viervoeter wil er gewoon lekker bij liggen, en dat doen honden het liefst in een kuiltje. Dat geeft een geborgen gevoel. Draait je hond eerst een paar rondjes voordat-ie gaat liggen? Ook hierbij gaat het allemaal om het vinden van dé meest comfortabele slaaphouding.

2. Hij heeft stress

Bij honden die veel stress hebben, of iets traumatisch hebben meegemaakt, kan het graven ook obsessief gedrag worden. Het wordt dan als het ware een dwangmatige handeling als ze spanning voelen.

3. Hij heeft vlooien

Als je hond vlooien heeft (gehad), kan-ie het jeukende gevoel gaan associëren met z’n mand. Simpelweg omdat-ie dit gevoel vaak ervaart als-ie in z’n mand ligt. Zo kan het dat hij nog onnodig veel aan zijn mand krabt, ook als de vlooienplaag al verholpen is.

4. Hij is z’n ei nog niet kwijt

Honden vinden graven ook gewoon leuk. Dat is waarom ze het buiten graag doen. Het is een manier om energie kwijt te raken en om aan hun lichaamsbeweging te komen. Merk je dat je viervoeter het graven in z’n mand niet vlak voor een dutje doet, maar gewoon in een drukke bui, dan kun je er goed aan doen om met ‘m te gaan wandelen.

5. Hij wil iets verstoppen

Typisch hondengedrag: iets willen verstoppen dat ze voor zichzelf willen houden. Neemt-ie een object of iets lekkers mee in z’n mand? Dan wil hij dat dit niet van hem wordt afgepakt en probeert hij het te begraven in z’n mandje.

6. Hij wil z’n mand markeren

Honden markeren hun territorium graag met geur. Bij een nieuwe mand kan dit het geval zijn.

7. Nestelgedrag

Heb je een drachtig teefje in huis? Dan kan dit nestelgedrag betekenen. Het beestje wil een veilige ruimte creëren om te bevallen van haar pups.

8. Gravende rassen

Sommige hondenrassen staan meer bekend om graafgedrag dan anderen. Zo is van Terriers, zoals de Jack Russel, Cairn en Rat terriers, Teckels, Border Collies, Labradors en Golden Retrievers bekend dat ze graag graven.

Ben je het gegraaf zat? Deze tips kunnen helpen:

Zorg dat je hond z’n energie voldoende kwijt kan.

Geef ‘m een alternatieve plek om te graven (bijvoorbeeld een eigen zandbakje in de tuin).

Schaf een zogenoemde snuffelmat aan.

Was de mand regelmatig, zodat er geen restjes voer in blijven liggen.

Neem waar mogelijk stress weg bij je hond.

