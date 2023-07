Grasaren levensgevaarlijk voor honden: híerop moet je letten

Honden zijn nieuwsgierige wezens die graag buiten rondscharrelen en ravotten. Tijdens hun avonturen kunnen ze grasaren in hun vacht krijgen en dat is erg gevaarlijk. Ontdek op welke symptomen je moet letten.

Grasaren bij honden

Wat zijn grasaren?

In de lente en zomer groeit al het groen om ons heen, zo ook alle grassen. Een paar wilde grassoorten produceren in deze tijd van het jaar grasaren: zaadjes die bedekt zijn met kleine weerhaken. Deze weerhaken helpen de zaden zich te verspreiden, maar ze maken grasaren ook gevaarlijk voor honden. Honden kunnen grasaren op verschillende manieren oppikken, zoals tijdens het rennen door hoog gras, het spelen in een park en zelfs tijdens een wandeling door de buurt. Grasaren kunnen zich vasthaken aan de vacht, tussen de tenen, in de oren, neusgaten en zelfs in de ogen van een hond (of kat).

De gevaren van grasaren voor honden

Als de stekels van de plant niet worden verwijderd, gaan ze zich steeds dieper nestelen in de huid van je hond. Dit kan onder andere pijn, infecties en abcessen veroorzaken. Grasaren kunnen ook in de oren van honden terechtkomen en daar irritatie en ontstekingen veroorzaken. Dit kan leiden tot hevige pijn en ongemak. Als een hond een grasaar inademt, zorgt dit voor hoest- en niesbuien en zelfs ademhalingsproblemen.

Wanneer een grasaar in de neus komt, schuilt er nog meer gevaar. In het ergste geval kunnen de stekels in de hersenen of vitale organen terechtkomen en dat is dodelijk.

Symptomen van grasaren bij honden

Mank lopen

Grasaren zitten regelmatig tussen de tenen van honden en dat kan pijn tijdens het lopen veroorzaken. Hierdoor gaat je hond mank of kreupel lopen.

Overmatig likken of bijten op een bepaalde plek

Als je hond voortdurend op dezelfde plek likt of bijt, kan dit wijzen op een grasaar in de vacht of tussen de tenen. Door het likken of bijten probeert-ie de irritatie of pijn te verlichten.

Hoesten, niezen of moeite met ademhalen

Naast hooikoorts bij honden kan hoesten, niezen of moeilijk ademhalen duiden op een grasaar in de luchtwegen.

Schudden van het hoofd of krabben aan oren

Grasaren kunnen dus makkelijk vast komen te zitten in de oren van een hond. Als je hond herhaaldelijk zijn hoofd schudt, aan zijn oren krabt of als je roodheid en irritatie opmerkt, kan dit betekenen dat er een grasaar vastzit.

Irritatie of roodheid

Ontdek je gekke plekken op de huid of zie je irritatie of roodheid rondom de ogen, dan moeten er ook alarmbellen bij je gaan rinkelen.

Zwelling of abces

Een zwelling of een abces is een teken van een infectie en daarmee kun je sowieso maar beter langs de dierenarts gaan. Als je viervoeter een gezwollen plek, een bult of een abces heeft met een kleine opening, kan het duiden op de aanwezigheid van een grasaar.

Grasaren Beeld Getty Images

Risicohonden

Vooral honden met een lange vacht en rechtopstaande oren lopen meer risico om grasaren met zich mee te dragen. Controleer je dier dus regelmatig, ook in de oren.

Wat kun je doen?

Mocht je de stekels bij je huisdier aantreffen, probeer ze dan voorzichtig met een pincet te verwijderen. Zo voorkom je dat de stekels zich in de huid nestelen. Raadpleeg bij twijfel altijd je dierenarts. En probeer uiteraard gebieden met grasaren te vermijden tijdens het uitlaten.

Bron: AD, Dierenbescherming, Country Living